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Каждый выходной заливаю уксус водкой: Творит настоящие чудеса — вот как я его использую, закачаетесь

Каждый выходной заливаю уксус водкой: Творит настоящие чудеса — вот как я его использую, закачаетесь

11:10, 25 июн 2025

Специалисты канала «Современное домоводство» разработали рецепт эффективного и безопасного чистящего средства, которое можно легко приготовить в домашних условиях. Этот универсальный очиститель не только справляется с различными видами загрязнений, но и обладает дезинфицирующими свойствами, что особенно важно в условиях повышенного внимания к гигиене.

Вам понадобится всего три ингредиента, которые наверняка найдутся в каждом доме: 250 миллилитров воды, 100 миллилитров 9-процентного уксуса и 50 миллилитров спирта или водки. Смешайте все компоненты в бутылке с пульверизатором, добавьте по желанию несколько капель любимого эфирного масла для приятного аромата, и ваше средство готово к использованию.

Эта экологичная смесь эффективно справляется с различными задачами по уборке дома. Ее можно использовать для мытья зеркал, окон и стеклянных поверхностей мебели, а также для удаления пыли с различных поверхностей. Важное преимущество самодельного очистителя заключается в том, что он не оставляет разводов и эффективно дезинфицирует обрабатываемые поверхности.

Для тех, кто хочет усилить антибактериальные свойства средства, эксперты рекомендуют добавить несколько капель эфирного масла чайного дерева, известного своими мощными дезинфицирующими свойствами. Это не только придаст вашему дому свежий аромат, но и обеспечит дополнительную защиту от микробов.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: уборка советы
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