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Бабушка из деревни отбеливает тюль этим средством: Сыплет марганцовку и кладёт шторы — «Белизну» давно выкинула

Бабушка из деревни отбеливает тюль этим средством: Сыплет марганцовку и кладёт шторы — «Белизну» давно выкинула

10:57, 25 июн 2025

Специалисты в области домоводства разработали уникальный метод, позволяющий восстановить белоснежный цвет тюля без применения дорогостоящих отбеливателей. Этот способ не только экономичен, но и экологически безопасен, что особенно важно для тех, кто заботится о своем здоровье и окружающей среде.

Суть метода заключается в использовании доступных ингредиентов, которые можно найти практически в каждом доме. Для начала необходимо приготовить специальный раствор. В таз с теплой водой добавляют несколько кристаллов марганцовки, придавая воде нежно-розовый оттенок. Затем в эту смесь вливают половину стакана жидкого хозяйственного мыла или натирают половину бруска обычного мыла.

После тщательного перемешивания раствор приобретает бурый цвет. Именно в эту жидкость нужно погрузить тюлевые шторы на два часа. Для достижения наилучшего результата рекомендуется периодически прополаскивать ткань, обеспечивая равномерное отбеливание.

Завершающим этапом процесса является стирка в стиральной машине в деликатном режиме. Удивительно, но после такой обработки тюль не только освобождается от всех загрязнений, но и приобретает ослепительную белизну, словно только что купленный.

Важно отметить, что бурый цвет раствора не оставляет следов на ткани. Напротив, благодаря химическим реакциям, происходящим во время замачивания и стирки, шторы становятся значительно белее.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: тюль стирка советы
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