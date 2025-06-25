Никогда не употребляйте рис с этими продуктами: грозит серьезными проблемами — запомните как дважды два

10:26, 25 июн 2025

Рис давно зарекомендовал себя как отличный источник энергии. Его популярность обусловлена не только питательными свойствами, но и легкостью усвоения организмом. По сравнению с другими гарнирами, рис содержит значительно меньше насыщенных жиров, что делает его привлекательным выбором для тех, кто следит за своим здоровьем.

Однако американский натуропат Герберт МакГолфин Шелтон бросил вызов устоявшимся представлениям о сочетаемости риса. В своих работах он категорически не рекомендует употреблять рис вместе с любым видом мяса. Шелтон утверждает, что такая комбинация может спровоцировать процессы гниения и брожения в желудочно-кишечном тракте, что в свою очередь ведет к интоксикации организма.

Причина этого явления кроется в особенностях работы поджелудочной железы. Ферменты, которые она вырабатывает, специализируются на расщеплении определенных типов продуктов. Сочетание риса и мяса создает нагрузку, с которой организму справиться сложно.

Впрочем, не все так печально для любителей риса. Эксперты выявили ряд продуктов, которые прекрасно сочетаются с этой крупой. Морепродукты, например, образуют с рисом идеальный тандем — такие блюда усваиваются практически полностью. Также рис хорошо комбинируется с морскими водорослями, грибами, сухофруктами и различными пряностями.

Для тех, кто предпочитает овощные гарниры, диетологи рекомендуют сочетать рис с брокколи, зеленым горошком, цукини, луком и морковью. Эти комбинации не только вкусны, но и полезны для организма.

Однако стоит избегать сочетания риса со свеклой и баклажанами. Эти овощи, несмотря на их индивидуальную пользу, могут создавать нежелательные реакции при совместном употреблении с рисом.

Автор: Алия Карачурина