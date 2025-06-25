Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Никогда не употребляйте рис с этими продуктами: грозит серьезными проблемами — запомните как дважды два

Никогда не употребляйте рис с этими продуктами: грозит серьезными проблемами — запомните как дважды два

10:26, 25 июн 2025

Рис давно зарекомендовал себя как отличный источник энергии. Его популярность обусловлена не только питательными свойствами, но и легкостью усвоения организмом. По сравнению с другими гарнирами, рис содержит значительно меньше насыщенных жиров, что делает его привлекательным выбором для тех, кто следит за своим здоровьем.

Однако американский натуропат Герберт МакГолфин Шелтон бросил вызов устоявшимся представлениям о сочетаемости риса. В своих работах он категорически не рекомендует употреблять рис вместе с любым видом мяса. Шелтон утверждает, что такая комбинация может спровоцировать процессы гниения и брожения в желудочно-кишечном тракте, что в свою очередь ведет к интоксикации организма.

Причина этого явления кроется в особенностях работы поджелудочной железы. Ферменты, которые она вырабатывает, специализируются на расщеплении определенных типов продуктов. Сочетание риса и мяса создает нагрузку, с которой организму справиться сложно.

Впрочем, не все так печально для любителей риса. Эксперты выявили ряд продуктов, которые прекрасно сочетаются с этой крупой. Морепродукты, например, образуют с рисом идеальный тандем — такие блюда усваиваются практически полностью. Также рис хорошо комбинируется с морскими водорослями, грибами, сухофруктами и различными пряностями.

Для тех, кто предпочитает овощные гарниры, диетологи рекомендуют сочетать рис с брокколи, зеленым горошком, цукини, луком и морковью. Эти комбинации не только вкусны, но и полезны для организма.

Однако стоит избегать сочетания риса со свеклой и баклажанами. Эти овощи, несмотря на их индивидуальную пользу, могут создавать нежелательные реакции при совместном употреблении с рисом.

Забудьте про ризотто: рис «По-деревенски» с овощами, простой рецепт, который удивит всю семью. Съедят даже без мяса

Читайте также:

Забудьте про ризотто: рис «По-деревенски» с овощами, простой рецепт, который удивит всю семью. Съедят даже без мяса
Автор: Алия Карачурина
Теги: рис здоровье
Читайте также

Напрасные усилия: вода с лимоном не обладает детокс-эффектом - мнение гастроэнтеролога
Это интересно
Напрасные усилия: вода с лимоном не обладает детокс-эффектом - мнение гастроэнтеролога
Срочно откажитесь от крабовых палочек: врач назвала 2 причины
Это интересно
Срочно откажитесь от крабовых палочек: врач назвала 2 причины
Врач назвал продукт, который защитит сердце и очистит кишечник: можно есть даже на диете
Это интересно
Врач назвал продукт, который защитит сердце и очистит кишечник: можно есть даже на диете
Почему не нужно сочетать мясо с белым хлебом
Это интересно
Почему не нужно сочетать мясо с белым хлебом


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен