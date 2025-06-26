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В июне беру лотки от яиц и привожу на огород: гениальный лайфхак для расчетливых хозяек — даже зимой скажете «спасибо»

В июне беру лотки от яиц и привожу на огород: гениальный лайфхак для расчетливых хозяек — даже зимой скажете «спасибо»

12:28, 26 июн 2025

Многие из нас привыкли выбрасывать яичные лотки, как только они пустеют. Но опытные хозяйки знают: в домашнем хозяйстве нет мелочей, и даже такой, казалось бы, бесполезный предмет может стать незаменимым помощником. Садоводы давно оценили преимущества использования яичных лотков в качестве экологичной мульчи для грядок или трафаретов для посадки мелких семян, таких как редис или морковь.

Однако область применения этих картонных помощников не ограничивается садом. Автор популярного Дзен-канала «Садоеж» поделилась интересным лайфхаком, который наверняка заинтересует любителей кулинарии и тех, кто стремится к рациональному использованию продуктов.

Оказывается, яичные лотки идеально подходят для заморозки зелени. Процесс прост, но эффективен: возьмите лоток, покройте его пищевой пленкой и наполните углубления мелко нарезанной зеленью — укропом, петрушкой, шпинатом или базиликом. Поместите лоток в морозильную камеру на сутки. После этого достаньте его, аккуратно разрежьте пленку на квадраты и сформируйте из замороженной зелени небольшие шарики. Теперь у вас есть запас свежей зелени на всю зиму, который легко добавить в любое блюдо!

Интересно, что история яичных лотков насчитывает уже более века. Их изобретение приписывают Джозефу Коилу, издателю газеты из Британской Колумбии. В 1911 году он придумал бумажный лоток, который позволил местным фермерам безопасно доставлять яйца в отель. С тех пор эта простая, но гениальная идея прочно вошла в нашу повседневную жизнь.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: лайфхаки
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