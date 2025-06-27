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Такие для завтрака не сгодятся: вот как выбрать самые свежие куриные яйца в магазине — 3 критерия от известного телеведущего

Такие для завтрака не сгодятся: вот как выбрать самые свежие куриные яйца в магазине — 3 критерия от известного телеведущего

12:19, 27 июн 2025

Антон Привольнов, известный телеведущий и кулинарный эксперт, поделился несколькими простыми, но эффективными способами определения свежести куриных яиц. Его рекомендации помогут покупателям сделать правильный выбор в магазине и обеспечить свой стол качественным продуктом.

Первый метод проверки напоминает детскую игру — нужно просто потрясти яйцо. Отсутствие звуков при встряхивании говорит о свежести продукта. Если же вы слышите булькание, это означает, что яйцо хранится уже более недели.

Внешний вид скорлупы также может многое рассказать о возрасте яйца. Матовая поверхность — признак свежести, тогда как блестящая скорлупа указывает на длительное хранение. Этот простой визуальный тест поможет быстро оценить качество продукта прямо в магазине.

Интересный способ проверки свежести яиц предлагает провести небольшой эксперимент. Попробуйте прокрутить яйцо на ровной поверхности. Свежий продукт будет вращаться медленно, постепенно ускоряясь. Быстрое вращение с самого начала — признак того, что яйцо не первой свежести.

Важно помнить, что со временем яйца теряют не только вкусовые качества, но и питательную ценность. Поэтому выбор действительно свежего продукта — это инвестиция в здоровье и гастрономическое удовольствие.

Интересно отметить, что куриные яйца настолько важны в мировой кулинарии, что им даже посвящен отдельный праздник. Всемирный день куриных яиц отмечается во вторую пятницу октября. Этот необычный праздник был учрежден в 1996 году на конференции Международной яичной комиссии в Вене, что подчеркивает глобальное значение этого продукта.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: яйца советы
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