Борщевик исчезнет навсегда: агроном Давыдова назвала действенные методы борьбы с сорняком — начать нужно срочно

10:55, 27 июн 2025

В последние годы дачники и владельцы приусадебных хозяйств все чаще сталкиваются с серьезной проблемой — нашествием борщевика Сосновского. Этот агрессивный сорняк стремительно захватывает новые территории, представляя угрозу не только для других растений, но и для здоровья человека.

Борщевик Сосновского — настоящий гигант растительного мира. Он способен вырастать до нескольких метров в высоту, образуя внушительные соцветия, напоминающие огромные зонтики. Однако за этой впечатляющей внешностью скрывается коварный захватчик, быстро вытесняющий другие виды растений и создающий монокультуру там, где ему удается закрепиться.

Опасность борщевика для человека трудно переоценить. Его сок содержит фотоактивные вещества, которые при контакте с кожей и под воздействием солнечного света вызывают сильнейшие ожоги. Кроме того, пыльца растения крайне аллергенна и может спровоцировать тяжелые приступы удушья у чувствительных людей.

Как же противостоять этому зеленому агрессору? Ксения Давыдова, агроном Тимирязевской академии, поделилась эффективными методами борьбы с борщевиком на приусадебных участках. Ключевой момент — начинать борьбу нужно до того, как растение зацветет и тем более до созревания семян. Промедление может привести к молниеносному распространению сорняка по всей территории.

Для небольших очагов заражения подойдет метод ручной прополки. Однако при более серьезном распространении борщевика потребуется глубокая перекопка почвы на глубину до 30 сантиметров с тщательным выбором корней растения. Этот метод трудоемкий, но эффективный.

Интересный биологический метод борьбы — посев трав, способных вытеснить борщевик. Мятлик луговой хорошо справляется с этой задачей, но важно обеспечить плотный посев, чтобы злаки полностью заняли территорию, не оставляя борщевику шансов на прорастание.

При работе с борщевиком крайне важно соблюдать меры предосторожности. Всегда используйте закрытую одежду, перчатки и защитные очки, чтобы избежать контакта с опасным соком растения.

Автор: Алия Карачурина