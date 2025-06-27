Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Борщевик исчезнет навсегда: агроном Давыдова назвала действенные методы борьбы с сорняком — начать нужно срочно

Борщевик исчезнет навсегда: агроном Давыдова назвала действенные методы борьбы с сорняком — начать нужно срочно

10:55, 27 июн 2025

В последние годы дачники и владельцы приусадебных хозяйств все чаще сталкиваются с серьезной проблемой — нашествием борщевика Сосновского. Этот агрессивный сорняк стремительно захватывает новые территории, представляя угрозу не только для других растений, но и для здоровья человека.

Борщевик Сосновского — настоящий гигант растительного мира. Он способен вырастать до нескольких метров в высоту, образуя внушительные соцветия, напоминающие огромные зонтики. Однако за этой впечатляющей внешностью скрывается коварный захватчик, быстро вытесняющий другие виды растений и создающий монокультуру там, где ему удается закрепиться.

Опасность борщевика для человека трудно переоценить. Его сок содержит фотоактивные вещества, которые при контакте с кожей и под воздействием солнечного света вызывают сильнейшие ожоги. Кроме того, пыльца растения крайне аллергенна и может спровоцировать тяжелые приступы удушья у чувствительных людей.

Как же противостоять этому зеленому агрессору? Ксения Давыдова, агроном Тимирязевской академии, поделилась эффективными методами борьбы с борщевиком на приусадебных участках. Ключевой момент — начинать борьбу нужно до того, как растение зацветет и тем более до созревания семян. Промедление может привести к молниеносному распространению сорняка по всей территории.

Для небольших очагов заражения подойдет метод ручной прополки. Однако при более серьезном распространении борщевика потребуется глубокая перекопка почвы на глубину до 30 сантиметров с тщательным выбором корней растения. Этот метод трудоемкий, но эффективный.

Интересный биологический метод борьбы — посев трав, способных вытеснить борщевик. Мятлик луговой хорошо справляется с этой задачей, но важно обеспечить плотный посев, чтобы злаки полностью заняли территорию, не оставляя борщевику шансов на прорастание.

При работе с борщевиком крайне важно соблюдать меры предосторожности. Всегда используйте закрытую одежду, перчатки и защитные очки, чтобы избежать контакта с опасным соком растения.

«Чудовищные ожоги»: секреты первой помощи при контакте с борщевиком Сосновского – о них мало кто знает

Читайте также:

«Чудовищные ожоги»: секреты первой помощи при контакте с борщевиком Сосновского – о них мало кто знает
Автор: Алия Карачурина
Теги: борщевик советы
Читайте также

«Чудовищные ожоги»: секреты первой помощи при контакте с борщевиком Сосновского – о них мало кто знает
Это интересно
«Чудовищные ожоги»: секреты первой помощи при контакте с борщевиком Сосновского – о них мало кто знает
Не высаживайте на участке эти растения: россиян предупредили о штрафах до 50 тысяч рублей
Россия/мир
Не высаживайте на участке эти растения: россиян предупредили о штрафах до 50 тысяч рублей
Оштрафуют на 5 тысяч рублей: в России за сорняки начнут наказывать дачников
Россия/мир
Оштрафуют на 5 тысяч рублей: в России за сорняки начнут наказывать дачников


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен