На каком масле нужно жарить картофель, чтобы получилось вкусно и полезно: повар-технолог дала четкий ответ — об этом мало кто знает

14:43, 28 июн 2025

Ключевой момент в приготовлении жареного картофеля — выбор правильного масла. Анжелика Плеханова, повар-технолог, рекомендует использовать рафинированное оливковое масло. Этот продукт обладает уникальными свойствами: он не только сохраняет свои полезные качества при высоких температурах, но и не выделяет вредные вещества во время длительной готовки. Кроме того, рафинированное оливковое масло не имеет специфического запаха и вкуса, что позволяет раскрыть натуральный аромат картофеля.

Если рафинированное оливковое масло недоступно, альтернативой может стать качественное подсолнечное масло. Однако Плеханова подчеркивает важность выбора продукта высокого качества. Экономия на масле может негативно сказаться не только на вкусе блюда, но и на здоровье.

Интересно, что эксперт категорически не рекомендует использовать для жарки картофеля сливочное масло. Причина кроется в его низкой температуре дымления — оно быстро начинает гореть, что приводит к образованию вредных веществ и подгоранию блюда. Однако это не означает, что от сливочного масла нужно полностью отказаться. Плеханова предлагает добавлять его в самом конце приготовления, что придаст картофелю неповторимый нежный вкус и аромат.

Помимо выбора масла, существует еще один важный этап в приготовлении идеального жареного картофеля — его предварительная подготовка. Перед жаркой рекомендуется замочить нарезанный картофель в холодной воде на 5-10 минут, а затем тщательно промыть. Эта простая процедура поможет избавиться от излишков крахмала, что сделает готовое блюдо вкуснее и предотвратит прилипание картофеля к сковороде. После промывки картофель нужно хорошо просушить, используя дуршлаг. Этот шаг поможет уменьшить разбрызгивание масла при жарке.

Автор: Вадим Рудаков