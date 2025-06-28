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Должно насторожить: В Роскачестве рассказали, как определить слежку на телефоне — 4 основных признака и всего 2 кнопки, которые надо нажать

Должно насторожить: В Роскачестве рассказали, как определить слежку на телефоне — 4 основных признака и всего 2 кнопки, которые надо нажать

14:36, 28 июн 2025

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества выделили ряд признаков, которые могут свидетельствовать о том, что за вами ведется слежка через ваш смартфон.

Прежде всего, стоит обратить внимание на необычное поведение устройства. Если ваш телефон начинает «жить своей жизнью» — самопроизвольно включаются камера и микрофон, без вашего ведома перезагружаются приложения — это может указывать на присутствие шпионского программного обеспечения.

Другим тревожным сигналом является резкое увеличение интернет-трафика или заметное снижение скорости соединения. Эти симптомы могут быть вызваны активностью вредоносных программ, которые собирают и передают данные с вашего устройства.

Необъяснимый перегрев смартфона и значительное замедление его работы даже при выполнении простейших операций также должны насторожить владельца. Шпионские приложения часто потребляют значительные ресурсы устройства, что приводит к подобным эффектам.

Еще одним явным признаком компрометации устройства является появление в галерее фотографий, скриншотов или видеозаписей, которые вы не создавали. Это может свидетельствовать о том, что злоумышленники получили доступ к вашим личным данным.

Сергей Кузьменко, возглавляющий Центр цифровой экспертизы Роскачества, призывает не поддаваться панике при обнаружении отдельных признаков. Он отмечает, что подобные симптомы могут быть вызваны и другими факторами. Тем не менее, для обеспечения собственного спокойствия рекомендуется обратиться к специалистам для проверки устройства на наличие шпионских программ.

Для самостоятельной проверки безопасности смартфона эксперты Роскачества предлагают простой метод: наберите комбинацию *#21# и нажмите кнопку вызова. Появившаяся информация о переадресации позволит оценить ситуацию. Если возле всех пунктов указано «отключено» или «не переадресовано», это говорит о том, что ваше устройство, вероятно, не скомпрометировано.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: советы смартфон
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