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В холодильнике или при комнатной температуре: Где нужно хранить растительное масло — ответ однозначный

В холодильнике или при комнатной температуре: Где нужно хранить растительное масло — ответ однозначный

23:58, 30 июн 2025

Растительное масло занимает важное место, являясь неотъемлемой частью многих блюд. Однако многие хозяйки не задумываются о правильном хранении этого продукта, что может привести к снижению его качества и даже порче. Давайте разберемся, как правильно обращаться с растительным маслом, чтобы оно сохраняло свои полезные свойства максимально долго.

Распространенная ошибка многих — размещение бутылки с маслом в шкафчике рядом с плитой. Такое расположение кажется удобным: масло всегда под рукой во время готовки. Однако эксперты в области пищевой безопасности предупреждают: это не лучший выбор для хранения.

Оказывается, после вскрытия упаковки масло следует использовать в течение месяца. По истечении этого срока продукт может стать непригодным для употребления в пищу. Ключевой фактор сохранения качества масла — температура хранения. Оптимальный диапазон составляет от 7 до 17 градусов Цельсия. Именно поэтому специалисты рекомендуют держать открытую бутылку в холодильнике, где поддерживается нужная температура.

Стоит отметить, что большинство растительных масел на полках магазинов проходят процесс рафинации. Этот метод обработки включает несколько этапов: отстаивание, фильтрацию, нейтрализацию щелочной среды и осветление с помощью абсорбентов. В результате получается продукт с минимальным содержанием полезных веществ. Такое масло в основном используется для жарки, где его термическая стабильность играет ключевую роль.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: масло советы
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