Россиянам рассказали о новой хитрой мошеннической схеме с смс-кодами: обманывают даже самых «прошаренных»

23:45, 30 июн 2025

В последнее время в России наблюдается рост числа случаев телефонного мошенничества с использованием нового, более изощренного метода обмана. Злоумышленники разработали двухэтапную схему, позволяющую им получить доступ к банковским счетам ничего не подозревающих граждан. Эта информация была предоставлена экспертом по кибербезопасности Дарьей Верестниковой в интервью информационному агентству РИА Новости.

Схема работает следующим образом: на первом этапе жертва получает SMS-сообщение, якобы от своего мобильного оператора, содержащее некий код. Затем мошенники связываются с человеком и, представляясь сотрудниками оператора или банка, убеждают назвать полученный код. Используя эту информацию, преступники получают частичный доступ к личным данным жертвы.

На втором этапе аферисты запугивают человека, утверждая, что его средства находятся под угрозой из-за раскрытия кода. Они настаивают на срочном переводе денег на якобы «безопасный счет» для их сохранности. Чтобы придать своим действиям видимость легитимности, мошенники часто ссылаются на необходимость продления услуг оператора или другие правдоподобные предлоги.

Для усиления давления на жертву преступники могут использовать дополнительный прием. Они организуют звонок от лица представителей официальных организаций, таких как Росфинмониторинг. В ходе разговора они запугивают человека возможной потерей доступа к банковскому счету, если тот не выполнит их инструкции.

Эксперты призывают граждан проявлять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников. Важно помнить, что настоящие представители банков и государственных органов никогда не требуют передачи конфиденциальной информации по телефону или срочного перевода средств на неизвестные счета. В случае получения подозрительных звонков рекомендуется немедленно прекратить разговор и обратиться в официальную службу поддержки своего банка или оператора.

Читайте также: Девушка с сайта знакомств развела жителя Башкирии на деньги

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru