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Идеальные малосольные огурчики за 2 часа: готовлю самую свежую летнюю закуску теперь только так — семья ест её тоннами

Идеальные малосольные огурчики за 2 часа: готовлю самую свежую летнюю закуску теперь только так — семья ест её тоннами

11:34, 30 июн 2025

Эксперты кулинарного телеграм-канала «Закуски и Салаты» поделились простым и эффективным способом, который позволит вам насладиться хрустящими малосольными огурцами уже через два часа после начала приготовления.

Этот метод отличается от традиционного засола огурцов в банках, который может занять несколько дней. Вместо этого используется простой полиэтиленовый пакет, что делает процесс не только быстрым, но и удобным для приготовления небольших порций.

Для приготовления вам потребуется минимальный набор ингредиентов: 700 граммов свежих огурцов, пучок укропа, три зубчика чеснока и чайная ложка соли. Главный секрет успеха заключается в правильной подготовке овощей и технике засолки.

Начните с того, что отрежьте кончики огурцов и разрежьте их вдоль пополам. Это позволит соли и ароматным добавкам лучше проникнуть внутрь огурцов. Затем поместите подготовленные огурцы в прозрачный полиэтиленовый пакет.

Добавьте к огурцам измельченный чеснок и мелко нарезанный укроп. Эти ингредиенты придадут закуске характерный аромат и вкус. Последним штрихом станет чайная ложка соли, которая запустит процесс быстрого просаливания.

Завяжите пакет, оставив внутри немного воздуха. Это пространство понадобится для следующего важного этапа — энергичного встряхивания пакета. Такое действие обеспечит равномерное распределение соли и специй по поверхности огурцов.

После встряхивания оставьте пакет с огурцами при комнатной температуре на два часа. За это время огурцы пустят сок, пропитаются солью и ароматами, но при этом сохранят свою хрустящую текстуру.

По истечении двух часов ваша закуска будет готова к подаче.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: огурцы рецепты
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