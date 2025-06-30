Комары и мошки не побеспокоят: химики рассказали, какие средства помогут спастись от мелких насекомых лучше привычных спреев

10:41, 30 июн 2025

Многие из нас сталкиваются с извечной проблемой — как уберечься от надоедливых комаров и мошек, способных превратить долгожданный отпуск в настоящее испытание. Ученые предлагают ряд эффективных и безопасных методов борьбы с этими мелкими, но назойливыми вредителями.

Евгений Турло, эксперт из Новосибирска, подчеркивает преимущества натуральных средств защиты. Он напоминает о старинных методах наших предков, которые высаживали ароматические растения вроде герани для отпугивания насекомых. Интересно, что некоторые и сегодня используют веточки рябины в домах, ведь они выделяют фитонциды — вещества, губительные для мелких летающих насекомых.

Для индивидуальной защиты Турло рекомендует использовать эфирные масла. Эвкалипт, кедр, чайное дерево и лаванда — вот неполный список ароматов, способных отпугнуть комаров и мошек. Экстракты черного перца и апельсина также показывают хорошие результаты. Важно помнить, что эти средства лучше наносить на кожу, предварительно увлажненную жирным кремом, что усилит их эффективность и продлит действие.

Что касается синтетических репеллентов, ученый предостерегает от их нанесения непосредственно на кожу. Дело в том, что они часто содержат газообразные вещества, способные вызвать раздражение, сухость и даже более серьезные последствия вплоть до ожогов и проблем с дыханием. Поэтому такие средства рекомендуется применять только на одежду.

Если же укуса избежать не удалось, Турло предлагает простой, но действенный способ снять воспаление — слабый раствор пищевой соды. Для уменьшения раздражения и успокоения кожи хорошо зарекомендовала себя всем известная мазь «Звездочка».

Автор: Алия Карачурина