По утрам больше не будете видеть в зеркале бульдога: фитнес-тренер рассказал, как избавиться от отёков за 4 шага — лишний жир пойдёт за ними следом
13:50, 01 июл 2025
Многие женщины сталкиваются с неприятной проблемой — отёками. Этот коварный недуг не только портит настроение, но и существенно влияет на самооценку, особенно в жаркий летний период. Однако есть способы справиться с этой напастью, и сегодня мы расскажем о них подробнее.
Максим Сливак, известный фитнес-тренер, специализирующийся на программах похудения, поделился своим экспертным мнением о причинах возникновения отёков и методах борьбы с ними. По его словам, главный виновник появления отёков — недостаточное потребление воды.
Второй фактор, провоцирующий отёки — избыток углеводов в рационе. Эти продукты способствуют задержке лишней жидкости в организме. Сливак советует пересмотреть свой рацион, отдавая предпочтение овощам и белковой пище, особенно на ужин. При этом важно соблюдать правило: последний приём пищи должен быть за 2-3 часа до сна.
Недостаток физической активности также может стать причиной отёков. Тренер настоятельно рекомендует ежедневные прогулки продолжительностью не менее 30 минут и регулярные физические упражнения.
Интересным наблюдением эксперта стала связь между продолжительностью сна и появлением отёков. Он советует ограничить время сна 8 часами в сутки, чтобы избежать застоя жидкостей в организме.
Помните, что любые изменения в образе жизни лучше начинать после консультации с врачом, учитывая индивидуальные особенности вашего организма. Статья носит информационный характер.