По утрам больше не будете видеть в зеркале бульдога: фитнес-тренер рассказал, как избавиться от отёков за 4 шага — лишний жир пойдёт за ними следом

13:50, 01 июл 2025

Многие женщины сталкиваются с неприятной проблемой — отёками. Этот коварный недуг не только портит настроение, но и существенно влияет на самооценку, особенно в жаркий летний период. Однако есть способы справиться с этой напастью, и сегодня мы расскажем о них подробнее.

Максим Сливак, известный фитнес-тренер, специализирующийся на программах похудения, поделился своим экспертным мнением о причинах возникновения отёков и методах борьбы с ними. По его словам, главный виновник появления отёков — недостаточное потребление воды.

«Когда организм испытывает дефицит жидкости, кровь и лимфа становятся более вязкими, что приводит к их застою и, как следствие, к отёкам», — объясняет Сливак. Эксперт рекомендует увеличить потребление воды, особенно в первой половине дня.

Второй фактор, провоцирующий отёки — избыток углеводов в рационе. Эти продукты способствуют задержке лишней жидкости в организме. Сливак советует пересмотреть свой рацион, отдавая предпочтение овощам и белковой пище, особенно на ужин. При этом важно соблюдать правило: последний приём пищи должен быть за 2-3 часа до сна.

Недостаток физической активности также может стать причиной отёков. Тренер настоятельно рекомендует ежедневные прогулки продолжительностью не менее 30 минут и регулярные физические упражнения.

«Движение — это жизнь, и оно же — залог красоты», — подчёркивает Сливак.

Интересным наблюдением эксперта стала связь между продолжительностью сна и появлением отёков. Он советует ограничить время сна 8 часами в сутки, чтобы избежать застоя жидкостей в организме.

Помните, что любые изменения в образе жизни лучше начинать после консультации с врачом, учитывая индивидуальные особенности вашего организма. Статья носит информационный характер.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru