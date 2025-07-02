Стирают лучше дорогих, но стоят намного дешевле: эксперты назвали 5 лучших марок стиральных порошков

18:23, 02 июл 2025

Специалисты Роскачества провели анализ стиральных порошков, предназначенных для ухода за цветными вещами.

Эксперты ведомства не ограничились поверхностным изучением, а провели глубокое исследование, охватывающее 30 различных критериев. Они оценивали не только эффективность удаления загрязнений, но и способность средств сохранять цвет тканей, их безопасность для одежды и влияние на прочность волокон. На основе полученных данных был составлен рейтинг, который поможет покупателям сделать осознанный выбор.

Лидером рейтинга стал отечественный бренд «Аист», заслуживший максимальную оценку в 5 баллов. Этот порошок выделяется своей способностью эффективно бороться с загрязнениями, при этом не нанося вреда цветовой гамме вещей. Такой результат доказывает, что российские производители могут успешно конкурировать с зарубежными аналогами.

Второе место с минимальным отрывом занял немецкий Burti Color, набрав 4,98 балла. Эксперты отметили, что этот порошок не только отлично справляется с различными видами загрязнений, но и, что немаловажно, не ослабляет структуру тканей в процессе стирки.

На третьей позиции расположились сразу два бренда — всемирно известный Ariel и популярный на российском рынке Dosia. Оба средства получили одинаковую оценку в 4,74 балла, продемонстрировав высокую эффективность в борьбе с пятнами и загрязнениями, не причиняя при этом вреда одежде.

Замыкает топ-5 порошок Reflect с оценкой 4,50 балла. Этот продукт зарекомендовал себя как надежное средство против широкого спектра загрязнений, от повседневных до более сложных.

Автор: Алия Карачурина