Вы всю жизнь хранили яйца неправильно: эксперт поделился годным лайфхаком

13:29, 02 июл 2025

Цены на продукты питания постоянно растут, отсюда важно уметь сохранять их свежесть как можно дольше. Это касается и такого базового продукта, как куриные яйца. Недавно эксперт в области сельского хозяйства поделился простым, но эффективным способом продления срока годности этого продукта.

Александр Мамышев, владелец эко-фермы в Лабытнанги, раскрыл секрет оптимального хранения яиц. По его словам, ключ к сохранению свежести заключается в правильном расположении яйца в холодильнике. «Храните яйца острым концом вниз», — советует фермер. Это не просто прихоть, а научно обоснованный метод.

Дело в том, что скорлупа яйца пронизана микроскопическими порами. Через эти крошечные отверстия происходит газообмен: кислород проникает внутрь, вытесняя углекислый газ. Такой процесс напрямую влияет на длительность хранения и качество продукта. Кроме того, вертикальное положение яйца предотвращает прилипание желтка к скорлупе, что особенно важно при кулинарной обработке.

Многие россияне столкнулись с серьезной проблемой — резким подорожанием яиц. По данным Росстата, за 2023 год цены на этот продукт взлетели на 61,35%, причем только за декабрь рост составил 18,17%. Этот скачок вызвал волну недовольства среди населения и стал предметом активных обсуждений в СМИ и экспертном сообществе.

Аналитики выделяют несколько факторов, повлиявших на рост цен. Среди них — увеличение спроса, сокращение объемов производства, удорожание инкубационных яиц и кормовых добавок, рост коммунальных тарифов. Свою роль сыграла и сложная эпидемиологическая обстановка, включая вспышки птичьего гриппа.

Правительство РФ отреагировало на ситуацию комплексом мер. Розничным сетям рекомендовано снизить наценки на яйца. Введено обнуление ввозных пошлин на поставки из Турции и Азербайджана. Для птицефабрик снижена плата за электроэнергию. В планах — проведение проверок и разработка стратегии по наращиванию производства.

Автор: Алия Карачурина