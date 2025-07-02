Откажитесь от этого кофе навсегда: эксперты назвали худшие бренды кофе — не покупайте даже со скидкой

12:40, 02 июл 2025

Недавнее исследование, проведенное Росконтролем, вскрыло неприглядную правду о некоторых широко известных марках растворимого кофе.

Эксперты взяли на проверку сублимированные виды кофе, которые давно завоевали сердца миллионов потребителей благодаря своему удобству и быстроте приготовления. Образцы различных брендов были отправлены в специализированную лабораторию, где подверглись тщательному анализу. Специалисты изучили углеводный профиль каждого образца, определили содержание глюкозы и провели ряд других важных тестов.

Результаты исследования принесли как хорошие, так и неприятные новости для кофеманов. Ряд известных марок с честью выдержал испытание, подтвердив свое высокое качество и безопасность для потребителей. Среди «отличников» оказались такие бренды, как Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, а также отечественные производители «Московская кофейня на паяхъ» и «Чёрная карта». Эти марки получили высокую оценку экспертов и могут смело рекомендоваться любителям растворимого кофе.

Однако не обошлось и без разочарований. Некоторые популярные бренды не прошли проверку и попали в так называемый «черный список» Росконтроля. Особую тревогу вызвали марки Italica, «Фаворит» и MacCoffee Favorite. Анализ показал, что эти продукты не соответствуют стандартам качества, предъявляемым к настоящему кофе. В их составе обнаружили посторонние ингредиенты — цикорий и зерновые злаки, что явно указывает на фальсификацию продукта.

Автор: Алия Карачурина