Чем больше едите, тем быстрее худеете: назван продукт, который борется с лишним весом — жир растает на глазах

15:58, 04 июл 2025

Американское общество питания провело ряд экспериментов, результаты которых вызвали значительный интерес в медицинском сообществе. Ученые обнаружили, что эленоловая кислота, содержащаяся в больших количествах в оливках и оливковом масле, обладает впечатляющей способностью снижать вес. Эти выводы основаны на исследованиях, проведенных на лабораторных мышах, у которых наблюдалось не только ускоренное снижение веса, но и заметное уменьшение уровня глюкозы в крови при употреблении эленоловой кислоты.

Данное открытие предлагает новый взгляд на диетологию и лечение ожирения, особенно у пациентов с нарушениями углеводного обмена. Включение оливок в ежедневный рацион может стать эффективной стратегией для тех, кто стремится контролировать свой вес и уровень сахара в крови. Однако важно отметить, что для достижения оптимальных результатов может потребоваться более комплексный подход.

Эксперты рекомендуют употреблять от 5 до 10 оливок или маслин в день. Такая норма позволяет получить необходимые питательные вещества, одновременно ограничивая потребление соли и лишних калорий. Тем не менее, для пациентов с экстремальным весом одного лишь включения оливок в рацион может оказаться недостаточно. В таких случаях врачи могут рекомендовать дополнительный прием препаратов, содержащих эленоловую кислоту, для усиления эффекта.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Imagen