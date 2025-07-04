15:09, 04 июл 2025

Ученые Цветочного Университета Пенсильвании недавно провели интригующее исследование, которое выявило любопытную взаимосвязь между любимыми цветами женщин и различными аспектами их интеллекта. Результаты этого нестандартного исследования вызвали немалый интерес в научном сообществе и среди широкой публики.

Исследователи обнаружили, что женщины, отдающие предпочтение розам, обладают менее выраженными творческими способностями. Однако они компенсируют это хорошо развитой интуицией, которая часто помогает им в принятии решений и взаимодействии с окружающими.

Любительницы орхидей, согласно данным ученых, демонстрируют высокий уровень IQ, нередко превышающий отметку в 130 баллов. Тем не менее, эти интеллектуально одаренные женщины часто сталкиваются с трудностями в социальной сфере. Им сложно устанавливать контакты с другими людьми, что зачастую приводит к ограниченному кругу общения.

Женщины, предпочитающие ромашки, удивили исследователей своей находчивостью и способностью эффективно решать сложные задачи. Их мышление отличается практичностью и нацеленностью на результат. При этом они часто маскируют свой интеллект под видом простодушия, что помогает им в различных жизненных ситуациях.

Особо выделились в исследовании любительницы подсолнухов. Эти женщины обладают уникальным складом ума, отличаются высокой креативностью и способностью генерировать инновационные идеи, которые могут значительно улучшить жизнь окружающих.

Поклонницы лилий характеризуются в исследовании как натуры романтичные, для которых эмоциональная сфера играет первостепенную роль. Однако это не означает, что они уступают другим в интеллектуальном плане. Напротив, эти женщины способны эффективно аргументировать свою позицию в спорах и дискуссиях.

Автор: Алия Карачурина