Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Уникальный природный кондиционер: ученый из США объяснил, как создать прохладу в доме — теперь даже +35 будет не жарко

Уникальный природный кондиционер: ученый из США объяснил, как создать прохладу в доме — теперь даже +35 будет не жарко

13:55, 04 июл 2025

В последнее время многие регионы столкнулись с аномальной жарой, превратившей повседневную жизнь в настоящее испытание. Особенно тяжело приходится тем, у кого нет кондиционера дома. Однако наука предлагает неожиданное решение этой проблемы, и оно буквально растет у нас под носом.

Американский биолог Крейг Морли выдвинул интересную идею использования комнатных растений для естественного охлаждения помещений. В основе этого метода лежит малоизвестный, но весьма эффективный процесс под названием «транспирация».

Суть транспирации заключается в том, что растения выделяют влагу через свои наземные части. Этот механизм позволяет им поддерживать оптимальную температуру, охлаждаясь за счет испарения воды в окружающую среду. Как результат, воздух вокруг растений становится прохладнее.

Морли утверждает, что чем больше растений в доме, тем заметнее эффект охлаждения. По сути, комнатные цветы могут выполнять роль экологически чистого и энергоэффективного кондиционера. Это особенно актуально в контексте растущей озабоченности проблемами изменения климата и стремления к более устойчивому образу жизни.

Ученый выделил несколько видов растений, которые особенно эффективны в процессе транспирации. К ним относятся алоэ, спатифиллум, бамбуковая пальма и хлорофитум. Эти зеленые помощники способны создать в вашем доме прохладный оазис даже в самый жаркий день.

Чтобы максимизировать охлаждающий эффект, Морли рекомендует расположить растения группами и обеспечить им регулярный обильный полив. Такой подход позволит создать в помещении зону с пониженной температурой, что особенно ценно в периоды экстремальной жары.

Автор: Алия Карачурина
Теги: советы
Читайте также

Башкирию накроет волна зноя: синоптики предупреждают о жаре до +33 градусов
Общество в Башкирии
Башкирию накроет волна зноя: синоптики предупреждают о жаре до +33 градусов
Беру пипетку и иду к цветам: несколько капель на 1 стакан воды — и можно наслаждаться волшебством бутонизации 365 дней в году
Это интересно
Беру пипетку и иду к цветам: несколько капель на 1 стакан воды — и можно наслаждаться волшебством бутонизации 365 дней в году
Уникальный трюк садоводов: одна таблетка из аптечки, и ваши домашние цветы превратятся в пышное море бутонов
Это интересно
Уникальный трюк садоводов: одна таблетка из аптечки, и ваши домашние цветы превратятся в пышное море бутонов
Эти комнатные растения очистят воздух в доме лучше кондиционера
Это интересно
Эти комнатные растения очистят воздух в доме лучше кондиционера


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен