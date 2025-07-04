Уникальный природный кондиционер: ученый из США объяснил, как создать прохладу в доме — теперь даже +35 будет не жарко

13:55, 04 июл 2025

В последнее время многие регионы столкнулись с аномальной жарой, превратившей повседневную жизнь в настоящее испытание. Особенно тяжело приходится тем, у кого нет кондиционера дома. Однако наука предлагает неожиданное решение этой проблемы, и оно буквально растет у нас под носом.

Американский биолог Крейг Морли выдвинул интересную идею использования комнатных растений для естественного охлаждения помещений. В основе этого метода лежит малоизвестный, но весьма эффективный процесс под названием «транспирация».

Суть транспирации заключается в том, что растения выделяют влагу через свои наземные части. Этот механизм позволяет им поддерживать оптимальную температуру, охлаждаясь за счет испарения воды в окружающую среду. Как результат, воздух вокруг растений становится прохладнее.

Морли утверждает, что чем больше растений в доме, тем заметнее эффект охлаждения. По сути, комнатные цветы могут выполнять роль экологически чистого и энергоэффективного кондиционера. Это особенно актуально в контексте растущей озабоченности проблемами изменения климата и стремления к более устойчивому образу жизни.

Ученый выделил несколько видов растений, которые особенно эффективны в процессе транспирации. К ним относятся алоэ, спатифиллум, бамбуковая пальма и хлорофитум. Эти зеленые помощники способны создать в вашем доме прохладный оазис даже в самый жаркий день.

Чтобы максимизировать охлаждающий эффект, Морли рекомендует расположить растения группами и обеспечить им регулярный обильный полив. Такой подход позволит создать в помещении зону с пониженной температурой, что особенно ценно в периоды экстремальной жары.

Автор: Алия Карачурина