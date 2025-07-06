Залили вместо порошка — и стиралка скрипит от чистоты: грязь, слизь и вонючие отложения вылетят со свистом из всех щелей

19:25, 06 июл 2025

Эксперты в области бытовой техники напоминают, что простые меры профилактики могут значительно продлить срок службы вашей стиральной машины и обеспечить гигиеничность стирки. После каждого использования рекомендуется оставлять дверцу барабана открытой для проветривания. Это предотвратит появление затхлого запаха и развитие плесени во влажной среде.

Особое внимание следует уделить сливному шлангу — настоящему накопителю грязи и неприятных ароматов. Регулярное удаление остатков воды из этого элемента поможет избежать образования зловонных отложений. Достаточно периодически подставлять под шланг емкость и сливать скопившуюся жидкость.

Не менее важна очистка сливного фильтра — главного «ловца» посторонних предметов в стиральной машине. Здесь можно обнаружить целую коллекцию нежелательных «гостей»: от волос и ниток до заблудившихся носков. Регулярная чистка фильтра не только улучшит работу машины, но и предотвратит возможные поломки.

Для поддержания гигиены рекомендуется обрабатывать отсек фильтра и его крышку хлорсодержащими средствами. Это эффективно уничтожит бактерии и предотвратит появление плесени.

Раз в полгода стоит проводить генеральную чистку стиральной машины с использованием белизны. Этот простой, но действенный метод поможет избавиться от накопившейся грязи, известкового налета и плесени в труднодоступных местах. Процедура включает запуск пустой машины на максимальной температуре с добавлением литра белизны в отсек для порошка. Важно прервать цикл на два часа, чтобы средство успело проникнуть во все уголки механизма.

После завершения основного цикла необходимо провести дополнительное полоскание без использования моющих средств. Это позволит удалить остатки хлора из системы и подготовить машину к дальнейшему использованию.

Автор: Вадим Рудаков