Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Залили вместо порошка — и стиралка скрипит от чистоты: грязь, слизь и вонючие отложения вылетят со свистом из всех щелей

Залили вместо порошка — и стиралка скрипит от чистоты: грязь, слизь и вонючие отложения вылетят со свистом из всех щелей

19:25, 06 июл 2025

Эксперты в области бытовой техники напоминают, что простые меры профилактики могут значительно продлить срок службы вашей стиральной машины и обеспечить гигиеничность стирки. После каждого использования рекомендуется оставлять дверцу барабана открытой для проветривания. Это предотвратит появление затхлого запаха и развитие плесени во влажной среде.

Особое внимание следует уделить сливному шлангу — настоящему накопителю грязи и неприятных ароматов. Регулярное удаление остатков воды из этого элемента поможет избежать образования зловонных отложений. Достаточно периодически подставлять под шланг емкость и сливать скопившуюся жидкость.

Не менее важна очистка сливного фильтра — главного «ловца» посторонних предметов в стиральной машине. Здесь можно обнаружить целую коллекцию нежелательных «гостей»: от волос и ниток до заблудившихся носков. Регулярная чистка фильтра не только улучшит работу машины, но и предотвратит возможные поломки.

Для поддержания гигиены рекомендуется обрабатывать отсек фильтра и его крышку хлорсодержащими средствами. Это эффективно уничтожит бактерии и предотвратит появление плесени.

Раз в полгода стоит проводить генеральную чистку стиральной машины с использованием белизны. Этот простой, но действенный метод поможет избавиться от накопившейся грязи, известкового налета и плесени в труднодоступных местах. Процедура включает запуск пустой машины на максимальной температуре с добавлением литра белизны в отсек для порошка. Важно прервать цикл на два часа, чтобы средство успело проникнуть во все уголки механизма.

После завершения основного цикла необходимо провести дополнительное полоскание без использования моющих средств. Это позволит удалить остатки хлора из системы и подготовить машину к дальнейшему использованию.

Стирают лучше дорогих, но стоят намного дешевле: эксперты назвали 5 лучших марок стиральных порошков

Читайте также:

Стирают лучше дорогих, но стоят намного дешевле: эксперты назвали 5 лучших марок стиральных порошков
Автор: Вадим Рудаков
Теги: стирка советы
Читайте также

Неожиданное применение полиэтиленового пакета: гениальный лайфхак для стирки, который стоит попробовать каждому
Это интересно
Неожиданное применение полиэтиленового пакета: гениальный лайфхак для стирки, который стоит попробовать каждому
Это гениально простое решение продлит срок службы стиральной машины: забудьте о засорах фильтра
Это интересно
Это гениально простое решение продлит срок службы стиральной машины: забудьте о засорах фильтра
Стиралка будет как новая: простой способ очистки машинки, о котором не знают многие хозяйки
Это интересно
Стиралка будет как новая: простой способ очистки машинки, о котором не знают многие хозяйки
Стиральную машину теперь чищу только так: грязь выходит целыми комками
Это интересно
Стиральную машину теперь чищу только так: грязь выходит целыми комками


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен