14:04, 06 июл 2025

Британский медицинский эксперт доктор Каран Радж недавно поделился интересными фактами о пользе кожуры апельсина, которую большинство из нас привыкли выбрасывать.

Оказывается, апельсиновая кожура — это настоящая кладовая полезных веществ. Она содержит значительное количество растворимых пищевых волокон, в частности пектина. Эти вещества играют важную роль в поддержании здоровья желудочно-кишечного тракта. Но самое удивительное — концентрация витамина С в кожуре намного выше, чем в мякоти самого фрукта.

Однако употребление апельсиновой кожуры в сыром виде может быть проблематичным из-за ее плотной структуры и горького вкуса. Доктор Радж предлагает альтернативные способы извлечь пользу из этого продукта. Например, добавление кожуры в процессе приготовления супов или мясных блюд позволяет полезным веществам перейти в пищу, не ухудшая ее вкусовых качеств.

Кулинарное применение апельсиновой кожуры не ограничивается горячими блюдами. Ее можно использовать для приготовления освежающих напитков, добавлять в чай или выпечку, придавая им неповторимый аромат и вкус.

Интересно, что польза апельсиновой кожуры выходит за рамки питания. Высушенная цедра может служить натуральным освежителем воздуха, наполняя помещение приятным цитрусовым ароматом. Кроме того, она обладает неожиданным свойством отпугивать моль. Разложив кусочки сухой кожуры в шкафу, можно защитить шерстяные вещи от повреждений.

Автор: Алия Карачурина