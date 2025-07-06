Этот дедовский способ навсегда избавит вас от мышей на даче: просто сделайте это и забудьте о незваных гостях

11:25, 06 июл 2025

Приобретение загородной недвижимости — мечта многих горожан. Однако идиллическая картина жизни на природе может быть омрачена неожиданными проблемами, о которых новоиспеченные владельцы не всегда задумываются заранее. Одна из таких неприятностей — нашествие мелких грызунов, способных превратить уютный домик в настоящее поле битвы. К счастью, существуют проверенные временем способы избавления от этих незваных гостей.

Издание «БелНовости» поделилось интересным лайфхаком, уходящим корнями в советское прошлое. Этот метод отличается своей простотой и доступностью. Все, что вам потребуется — это уксусная эссенция и обычный пульверизатор. Тщательно обработайте этим раствором плинтусы и щели в доме, уделяя особое внимание местам возможного проникновения грызунов. Резкий запах уксуса действует на мышей отпугивающе, заставляя их искать более гостеприимное жилище.

Однако стоит учитывать, что после такой обработки в помещении некоторое время будет ощущаться сильный уксусный аромат. Чтобы минимизировать дискомфорт для людей, рекомендуется провести тщательное проветривание всех комнат. Это позволит быстрее избавиться от резкого запаха и сделать пребывание в доме более комфортным.

Для усиления эффекта можно прибегнуть к еще одному народному средству. В местах, где плинтус начал отходить от стены, попробуйте разложить кусочки свежего лука. Этот распространенный овощ обладает сильным запахом, который также не по душе мышам. Комбинация уксусной обработки и лука создаст для грызунов крайне неблагоприятную среду, вынуждая их покинуть ваши владения.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru