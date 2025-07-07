Положила подушку в морозилку — и осталась довольна: Решила сразу 2 насущных вопроса, не поверите
13:02, 07 июл 2025
Многие домохозяйки забыли об эффективном способе ухода за подушками, который активно использовали наши бабушки. Речь идет о воздействии низких температур на постельные принадлежности.
Специалисты в области домоводства отмечают, что воздействие холода может значительно улучшить гигиеническое состояние подушек. Дело в том, что внутри них часто образуется благоприятная среда для размножения различных микроорганизмов, включая плесневые грибки и микроскопических клещей. Низкие температуры эффективно уничтожают эти нежелательные «обитатели» наших постелей.
Раньше для этой цели подушки выносили на улицу в зимний период. Однако современные изделия, как правило, имеют меньшие размеры, что позволяет использовать для их обработки обычную морозильную камеру.
Процедура довольно проста: необходимо снять наволочку, максимально сжать подушку для удаления воздуха и поместить ее в герметичный пакет. Это предотвратит ее расширение в морозильной камере. После нескольких часов воздействия холода подушку можно снова использовать.
Интересно, что этот метод имеет дополнительное преимущество в жаркую погоду — охлажденная подушка может способствовать более комфортному засыпанию.
Важно отметить, что пылевые клещи, с которыми борется данный метод, — это микроскопические существа, невидимые невооруженным глазом. Несмотря на свои крошечные размеры, они могут вызывать серьезные аллергические реакции у некоторых людей.
Читайте также:Как превратить старые подушки в новые без лишних затрат: простой трюк с ножницами и расческой