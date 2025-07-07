Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Положила подушку в морозилку — и осталась довольна: Решила сразу 2 насущных вопроса, не поверите

Положила подушку в морозилку — и осталась довольна: Решила сразу 2 насущных вопроса, не поверите

13:02, 07 июл 2025

Многие домохозяйки забыли об эффективном способе ухода за подушками, который активно использовали наши бабушки. Речь идет о воздействии низких температур на постельные принадлежности.

Специалисты в области домоводства отмечают, что воздействие холода может значительно улучшить гигиеническое состояние подушек. Дело в том, что внутри них часто образуется благоприятная среда для размножения различных микроорганизмов, включая плесневые грибки и микроскопических клещей. Низкие температуры эффективно уничтожают эти нежелательные «обитатели» наших постелей.

Раньше для этой цели подушки выносили на улицу в зимний период. Однако современные изделия, как правило, имеют меньшие размеры, что позволяет использовать для их обработки обычную морозильную камеру.

Процедура довольно проста: необходимо снять наволочку, максимально сжать подушку для удаления воздуха и поместить ее в герметичный пакет. Это предотвратит ее расширение в морозильной камере. После нескольких часов воздействия холода подушку можно снова использовать.

Интересно, что этот метод имеет дополнительное преимущество в жаркую погоду — охлажденная подушка может способствовать более комфортному засыпанию.

Важно отметить, что пылевые клещи, с которыми борется данный метод, — это микроскопические существа, невидимые невооруженным глазом. Несмотря на свои крошечные размеры, они могут вызывать серьезные аллергические реакции у некоторых людей.

Как превратить старые подушки в новые без лишних затрат: простой трюк с ножницами и расческой

Читайте также:

Как превратить старые подушки в новые без лишних затрат: простой трюк с ножницами и расческой
Автор: Алия Карачурина
Фото: Newsbash
Теги: подушка советы
Читайте также

Ставлю рядом с кроватью в жару и вмиг засыпаю сном младенца: эта хитрость позволит справиться с бессонницей — никаких вентиляторов
Здоровье
Ставлю рядом с кроватью в жару и вмиг засыпаю сном младенца: эта хитрость позволит справиться с бессонницей — никаких вентиляторов
Как превратить старые подушки в новые без лишних затрат: простой трюк с ножницами и расческой
Это интересно
Как превратить старые подушки в новые без лишних затрат: простой трюк с ножницами и расческой
Врач-токсиколог рассказал, какая рыба опаснее — речная или морская: не ешьте ее ни под каким соусом
Это интересно
Врач-токсиколог рассказал, какая рыба опаснее — речная или морская: не ешьте ее ни под каким соусом
Больные суставы вас больше не побеспокоят: просто положите это под подушку
Это интересно
Больные суставы вас больше не побеспокоят: просто положите это под подушку


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен