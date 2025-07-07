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Чем лучше стирать в машинке — порошком или гелем: Росконтроль поставил точку в вечном споре хозяек — выбор очевиден

Чем лучше стирать в машинке — порошком или гелем: Росконтроль поставил точку в вечном споре хозяек — выбор очевиден

12:14, 07 июл 2025

В мире бытовой химии извечно противостоят друг другу два титана — стиральный порошок и гель. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, и выбор между ними зависит от конкретных задач.

Гели для стирки отлично справляются с повседневными загрязнениями при низких температурах. Их формула, богатая катионными и неионогенными поверхностно-активными веществами, делает их идеальным выбором для деликатных тканей и дорогостоящей одежды.

Однако когда речь заходит о сильных загрязнениях, особенно на хлопковых или льняных изделиях, порошок показывает себя настоящим чемпионом. Он эффективен при высоких температурах и отлично работает в жесткой воде. Кроме того, порошок остается предпочтительным вариантом для ручной стирки.

С точки зрения влияния на здоровье, гели имеют явное преимущество. Они не образуют пыли, лучше вымываются из ткани и менее вероятно вызовут раздражение глаз или дыхательных путей. Это делает их отличным выбором для людей, склонных к аллергии.

Стоит отметить, что несмотря на существующие нормы по содержанию пыли в порошках, полностью избежать ее присутствия невозможно.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: стирка советы
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