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Перья чеснока больше не выбрасываю: Сохраняю их на зиму этим способом — Добавляю в супы и соусы

Перья чеснока больше не выбрасываю: Сохраняю их на зиму этим способом — Добавляю в супы и соусы

11:49, 07 июл 2025

Многие садоводы недооценивают потенциал чесночных перьев, зачастую выбрасывая их после сбора урожая. Однако эта ароматная зелень может стать отличным дополнением к разнообразным блюдам, придавая им пикантный вкус и аромат.

Чесночные перья прекрасно сочетаются с мясными и овощными блюдами, обогащая их вкусовую палитру. Их можно использовать в приготовлении фарша, соусов и супов. Проблема заключается в том, что свежесрезанная зелень быстро теряет свои свойства, поэтому возникает вопрос о ее длительном хранении.

Существует несколько эффективных методов сохранения чесночной зелени на зимний период. Один из способов предполагает измельчение перьев и их смешивание со сливочным маслом с последующей заморозкой в формочках. Полученные кубики прекрасно подойдут для приготовления соусов и заправок.

Альтернативный метод заключается в замораживании нарезанных перьев в кубиках льда. Для этого зелень утрамбовывают в формочки для льда и заливают небольшим количеством воды. При необходимости такие кубики легко извлечь из морозильной камеры и добавить в готовящееся блюдо.

Еще один способ предполагает заморозку целых перьев без предварительного мытья. Зелень раскладывают на листе пищевой пленки, сворачивают в рулет и помещают в морозильную камеру. Этот метод позволяет использовать нужное количество зелени, не размораживая весь запас.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: чеснок советы
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