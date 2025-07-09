Свеклу заготавливаю только так — улетает вмиг, на зиму и 30 банок не хватает: идеально для салатов, супов и в качестве гарнира — не рецепт, а клад

13:44, 09 июл 2025

Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом, который может стать настоящей жемчужиной вашей кулинарной коллекции — изысканная маринованная свекла.

Этот рецепт не только прост в исполнении, но и удивительно универсален. Приготовленная по нему свекла станет отличным дополнением к салатам, придаст особый вкус супам и даже может выступить в роли самостоятельного гарнира.

Вам понадобится всего несколько ингредиентов: 2,5 кг свеклы, 150 мл рафинированного подсолнечного масла, 2 чайные ложки соли с горкой, 6 столовых ложек сахара и 2 чайные ложки лимонной кислоты.

Процесс приготовления начинается с варки свеклы. После того как овощи сварятся, их нужно очистить и натереть на крупной терке. Затем натертую свеклу помещают в кастрюлю, добавляют все остальные ингредиенты и тщательно перемешивают. Смесь тушится на медленном огне около 15 минут под закрытой крышкой, при этом ее нужно периодически помешивать.

Завершающий этап — раскладка горячей массы по стерилизованным банкам. Банки закрывают также стерилизованными крышками, переворачивают и укутывают для постепенного остывания. После полного остывания заготовки убирают в прохладное темное место для хранения.

Этот рецепт настолько удачен, что вы можете обнаружить, что даже 30 банок такой свеклы вам покажется недостаточно. Ваши гости будут в восторге и наверняка попросят поделиться секретом приготовления. Так что будьте готовы к тому, что эта свекла может стать хитом ваших семейных застолий и дружеских посиделок.

Автор: Алия Карачурина