Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Лучше всяких «Доместосов»: вот как почистить самое труднодоступное место унитаза — под ободком не останется ни одной бактерии

Лучше всяких «Доместосов»: вот как почистить самое труднодоступное место унитаза — под ободком не останется ни одной бактерии

13:35, 09 июл 2025

В современном мире, где чистота и гигиена играют ключевую роль в нашем здоровье, казалось бы, нет места для «слепых зон» в уборке. Однако даже в домах самых педантичных хозяек существует зона, которая часто остается без должного внимания. Речь идет о пространстве под ободком унитаза — месте, которое долгое время считалось практически недосягаемым для тщательной очистки.

Традиционные методы уборки оказываются бессильны перед этой проблемой. Вода при смыве не достигает этой области, а обычный ершик не способен эффективно удалить все бактерии. Производители бытовой химии пытались решить эту задачу, выпуская средства в бутылках с изогнутым горлышком. Однако эта инновация оказалась не столь эффективной, как ожидалось, и проблема оставалась нерешенной.

Ситуация усугубляется тем, что унитаз является настоящим рассадником вредных микроорганизмов. Исследования показывают шокирующие данные: на одном квадратном сантиметре поверхности унитаза может обитать до 7850 бактерий, включая такие опасные, как листерия, сальмонелла и кишечная палочка. Эти цифры заставляют задуматься о важности тщательной дезинфекции этого предмета сантехники.

К счастью, появился простой и эффективный метод борьбы с этой скрытой угрозой. Автор телеграм-канала «Хозяйка 21 века» предлагает использовать обычные бумажные полотенца в сочетании с чистящим средством. Техника проста: сложите несколько полотенец вдвое, нанесите на них чистящее средство и аккуратно прикрепите под ободок унитаза. Через несколько минут полотенца можно удалить или смыть, после чего рекомендуется еще раз пройтись ершиком по обработанной поверхности.

Этот метод позволяет чистящему средству находиться в непосредственном контакте с проблемной зоной достаточно долго, чтобы эффективно уничтожить все бактерии. В результате унитаз становится не просто визуально чистым, но и действительно гигиеничным.

Унитаз будет белее снега на Эльбрусе: эти простые средства избавят от ржавчины навсегда — еще и сэкономите

Читайте также:

Унитаз будет белее снега на Эльбрусе: эти простые средства избавят от ржавчины навсегда — еще и сэкономите
Автор: Алия Карачурина
Теги: уборка советы унитаз
Читайте также

Никакой химчистки и более радикальных мер: вот как быстро очистить матрас от кошмарных пятен — понадобится всего 1 косметическое средство
Это интересно
Никакой химчистки и более радикальных мер: вот как быстро очистить матрас от кошмарных пятен — понадобится всего 1 косметическое средство
Бросаю 3 таблетки в раковину — и ухожу из дома: Хитрые хозяйки давно скупили это средство в аптеках — стоит копейки, работает круче «Азелитов» и «Доместосов»
Это интересно
Бросаю 3 таблетки в раковину — и ухожу из дома: Хитрые хозяйки давно скупили это средство в аптеках — стоит копейки, работает круче «Азелитов» и «Доместосов»
Удивительный эффект: добавьте эту специю в унитаз - результат вас порадует
Это интересно
Удивительный эффект: добавьте эту специю в унитаз - результат вас порадует
Эффект удивит: 7 ложек соли и унитаз будет сиять
Это интересно
Эффект удивит: 7 ложек соли и унитаз будет сиять


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен