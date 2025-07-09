Лучше всяких «Доместосов»: вот как почистить самое труднодоступное место унитаза — под ободком не останется ни одной бактерии

13:35, 09 июл 2025

В современном мире, где чистота и гигиена играют ключевую роль в нашем здоровье, казалось бы, нет места для «слепых зон» в уборке. Однако даже в домах самых педантичных хозяек существует зона, которая часто остается без должного внимания. Речь идет о пространстве под ободком унитаза — месте, которое долгое время считалось практически недосягаемым для тщательной очистки.

Традиционные методы уборки оказываются бессильны перед этой проблемой. Вода при смыве не достигает этой области, а обычный ершик не способен эффективно удалить все бактерии. Производители бытовой химии пытались решить эту задачу, выпуская средства в бутылках с изогнутым горлышком. Однако эта инновация оказалась не столь эффективной, как ожидалось, и проблема оставалась нерешенной.

Ситуация усугубляется тем, что унитаз является настоящим рассадником вредных микроорганизмов. Исследования показывают шокирующие данные: на одном квадратном сантиметре поверхности унитаза может обитать до 7850 бактерий, включая такие опасные, как листерия, сальмонелла и кишечная палочка. Эти цифры заставляют задуматься о важности тщательной дезинфекции этого предмета сантехники.

К счастью, появился простой и эффективный метод борьбы с этой скрытой угрозой. Автор телеграм-канала «Хозяйка 21 века» предлагает использовать обычные бумажные полотенца в сочетании с чистящим средством. Техника проста: сложите несколько полотенец вдвое, нанесите на них чистящее средство и аккуратно прикрепите под ободок унитаза. Через несколько минут полотенца можно удалить или смыть, после чего рекомендуется еще раз пройтись ершиком по обработанной поверхности.

Этот метод позволяет чистящему средству находиться в непосредственном контакте с проблемной зоной достаточно долго, чтобы эффективно уничтожить все бактерии. В результате унитаз становится не просто визуально чистым, но и действительно гигиеничным.

Автор: Алия Карачурина