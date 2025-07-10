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В уличном туалете на даче нет неприятного запаха: кидаю это в яму и бед не знаю — эффект быстрый и долгий

В уличном туалете на даче нет неприятного запаха: кидаю это в яму и бед не знаю — эффект быстрый и долгий

20:40, 10 июл 2025

Дачный отдых — это прекрасная возможность насладиться природой и отвлечься от городской суеты. Однако есть один аспект, который может существенно омрачить впечатления от пребывания за городом — это неприятный запах из уличного туалета. Особенно остро эта проблема ощущается, если выгребная яма давно не очишалась. К счастью, существуют простые и эффективные способы борьбы с этой неприятностью, о которых рассказала Анна Ковалёва, автор Дзен-канала «Хозяйка уюта».

Одним из наиболее доступных и действенных средств является древесная зола. Этот природный абсорбент отлично справляется с нейтрализацией запахов. После каждого посещения туалета достаточно высыпать в яму пол-литровую банку просеянной золы. Важно отметить, что зола должна быть получена при сжигании дерева или травы, а не пластика или бытового мусора. Для дачников идеальным источником золы станет костёр или мангал.

Другой эффективный метод — использование свежескошенной травы. Небольшой пучок мелкой и мягкой травы, брошенный в яму, поможет значительно уменьшить неприятный запах. Анна Ковалёва подчеркивает, что следует избегать использования травы с толстыми или длинными стеблями, отдавая предпочтение более мелким и нежным сортам.

Третий способ борьбы с запахом — применение древесных опилок. Это простое и легкодоступное средство прекрасно поглощает аммиак, являющийся основным источником неприятного запаха. После каждого использования туалета рекомендуется высыпать пол-литровую банку опилок, равномерно распределяя их по всей поверхности ямы.

Важно помнить, что для достижения максимального эффекта необходимо применять эти методы регулярно. Анна Ковалёва предупреждает, что пропуск даже нескольких процедур может свести на нет все предыдущие усилия.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: youtube
Теги: советы
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