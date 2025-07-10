Вовсе не постукивание: знакомый таджик рассказал, как выбрать самую сладкую дыню — секрет, о котором знают единицы

20:20, 10 июл 2025

Елена Тарасова, опытный кулинар и автор популярного Дзен-канала «Кулинарный техникум», поделилась ценными советами по выбору идеальной дыни.

Информацию о тонкостях отбора этого летнего деликатеса Елена получила из первых рук — от знакомого продавца овощей из Таджикистана. Оказывается, традиционный метод простукивания дыни не всегда дает достоверный результат. Существуют более надежные способы определить спелость и сладость плода.

Прежде всего, стоит обратить внимание на аромат дыни. Зрелый фрукт источает приятный запах, напоминающий ваниль или мед. Отсутствие запаха или «зеленые» нотки свидетельствуют о недостаточной зрелости плода.

Важную роль играют также «хвостик» и «носик» дыни. Зрелый плод имеет серый и сухой «хвостик», в то время как зеленый указывает на незрелость. «Носик» должен быть мягким, без признаков гнили или пятен. При нажатии на него ощущается мягкая структура.

Состояние корки также говорит о качестве дыни. У спелого плода она упругая и не продавливается при нажатии. Этот признак помогает отличить перезревшую дыню от той, что находится на пике своих вкусовых качеств.

Интересный способ проверки зрелости дыни используется в Средней Азии. Там применяют обычный медицинский шприц, с помощью которого делают прокол глубиной около сантиметра. Полученный сок пробуют на вкус, что позволяет точно определить степень сладости плода.

Автор: Алия Карачурина

Фото: youtube