Кишечная палочка и золотистый стафилококк: врач назвал 6 самых грязных мест в доме, где живут микробы

12:11, 11 июл 2025

Многие из нас привыкли проводить регулярную уборку, фокусируясь на видимых загрязнениях. Кто-то тщательно очищает свое жилище еженедельно, другие делают это реже. Но существуют места, требующие особого внимания независимо от общего графика уборки. Эти «горячие точки» могут стать настоящими рассадниками болезнетворных бактерий, если их игнорировать.

Врач Денис Банный обращает внимание на наиболее опасные с точки зрения микробиологии участки в наших домах. По его словам, дверные ручки, выключатели и водопроводные краны лидируют в списке потенциально опасных поверхностей. Эти предметы, к которым мы прикасаемся десятки раз в день, могут содержать целый «букет» патогенных микроорганизмов, включая золотистый стафилококк, кишечную палочку, а также вирусы гриппа и риновирусы.

Кухня — еще одна зона повышенного риска. Разделочные доски и столешницы, на которых мы готовим пищу, нуждаются в тщательной дезинфекции после каждого использования. В противном случае, эти поверхности могут стать источником таких серьезных заболеваний, как сальмонеллез или кампилобактериоз. Кроме того, они могут способствовать распространению глистных инвазий.

Не стоит забывать и о предметах, которые мы используем для поддержания чистоты. Губки для мытья посуды и кухонные полотенца, как ни парадоксально, часто становятся идеальной средой для размножения бактерий. Регулярная замена этих предметов или их тщательная обработка — важный шаг в борьбе за здоровый микроклимат в доме.

Автор: Алия Карачурина