«Просто царь-каша»: врач выбрал самую полезную кашу — закрывает все потребности организма в нутриентах, а побочек — 0

14:41, 12 июл 2025

По мнению доктора Масгутова, бесспорным лидером среди каш является гречка. Эта крупа не просто вкусна и проста в приготовлении, но и обладает уникальным набором полезных свойств. Главное преимущество гречки — отсутствие глютена, что делает ее идеальным выбором для людей с непереносимостью этого белка и тех, кто стремится избежать воспалительных процессов в организме.

Гречневая каша — настоящая сокровищница питательных веществ. Она богата витаминами группы В, которые необходимы для нормального функционирования нервной системы и обмена веществ. Кроме того, гречка содержит важнейшие минералы: железо, поддерживающее уровень гемоглобина; фосфор и кальций, укрепляющие кости; калий, необходимый для работы сердца; и магний, снимающий стресс и улучшающий сон.

Доктор Масгутов подчеркивает, что гречка практически не имеет противопоказаний, что делает ее универсальным продуктом для людей разного возраста и состояния здоровья. Более того, он предлагает интересную идею для создания полноценного и сбалансированного рациона: сочетание гречневой каши с квашеной капустой и тушеной говяжьей печенью. Такая комбинация, по его словам, способна обеспечить организм всеми необходимыми микроэлементами.

Для тех, кто хочет раскрыть весь вкусовой потенциал гречки, Руслан Масгутов делится своим любимым способом приготовления. Он рекомендует после варки укрыть кашу чем-нибудь теплым и дать ей «отдохнуть» 10-15 минут. Этот простой прием не только улучшает вкус блюда, но и делает его консистенцию более нежной и легкоусвояемой.

Автор: Алия Карачурина