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Перед использованием всегда посыпаю сковороду солью: Вот зачем я это делаю — маленькая хитрость — огромная польза

Перед использованием всегда посыпаю сковороду солью: Вот зачем я это делаю — маленькая хитрость — огромная польза

11:44, 13 июл 2025

Жареный картофель — одно из самых популярных и любимых блюд во многих семьях. Однако его приготовление часто сопровождается неприятным побочным эффектом: брызги масла разлетаются по всей кухне, оставляя жирные пятна на плите и окружающих поверхностях. Эта проблема долгое время казалась неизбежной, ведь для получения аппетитной золотистой корочки картофель необходимо жарить на открытой сковороде. Группа кулинарных экспертов недавно поделилась простым, но эффективным способом решения этой проблемы.

Секрет заключается в использовании обычной поваренной соли. Перед началом приготовления достаточно равномерно распределить одну-две щепотки соли по поверхности сковороды. Затем следует нагреть посуду и добавить необходимое количество масла, дождавшись, пока дно сковороды хорошо прогреется. После этого можно приступать к жарке картофеля привычным способом.

Принцип действия этого метода основан на способности соли поглощать избыточную влагу. Благодаря этому свойству, жир не разбрызгивается во время готовки, что значительно облегчает процесс приготовления и последующую уборку кухни.

Как сделать картошку хрустящей без лишней капли масла: удивительный трюк поваров, который изменит ваше представление о жарке

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Как сделать картошку хрустящей без лишней капли масла: удивительный трюк поваров, который изменит ваше представление о жарке
Автор: Алия Карачурина
Фото: Imagen
Теги: советы
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