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От морщин, отеков и темных кругов под глазами: найден продукт, который сделает кожу на 10 лет моложе — есть в каждом холодильнике

От морщин, отеков и темных кругов под глазами: найден продукт, который сделает кожу на 10 лет моложе — есть в каждом холодильнике

20:53, 14 июл 2025

Этот метод, получивший название «ледяной огурец», набирает популярность в социальных сетях, напоминая о проверенных временем советах наших бабушек. Суть метода проста: огурец разрезается пополам и помещается в морозильную камеру на несколько часов. Затем замороженной половинкой огурца нужно провести по лицу, уделяя особое внимание области вокруг глаз.

Ким Чанг, косметолог из Медицинского колледжа Бейлора, рекомендует использовать этот метод каждое утро. По ее словам, «ледяной огурец» эффективно борется с отеками, тонизирует кожу и помогает избавиться от темных кругов под глазами. Кроме того, этот простой способ может уменьшить видимость морщин и улучшить состояние проблемной кожи.

Но в чем секрет эффективности этого метода? Дело в уникальном составе огуречного сока. Он содержит вещества, способствующие восстановлению кожи и уменьшению пигментации. Кожура огурца обладает укрепляющими свойствами, помогая повысить упругость кожи. Особого внимания заслуживает содержащаяся в огурцах кофейная кислота — мощный антиоксидант с антивозрастным эффектом, который помогает разгладить мимические морщины.

Преимущество «ледяного огурца» не только в его эффективности, но и в доступности. В отличие от дорогостоящих кремов, сывороток и масел, этот метод практически ничего не стоит. Буквально за несколько секунд вы можете освежить кожу, придать ей здоровый вид и получить заряд бодрости на весь день.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: красота
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