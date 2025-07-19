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Самый вкусный достанется вам — делимся секретами, как выбрать идеальный арбуз

Самый вкусный достанется вам — делимся секретами, как выбрать идеальный арбуз

11:31, 19 июл 2025

Арбуз — настоящая кладезь полезных веществ. Его сочная мякоть богата витаминами и минералами, среди которых кальций, калий, магний, натрий, железо и фосфор. Эти вещества играют важную роль в поддержании здоровья организма. Но чтобы получить максимум пользы и наслаждения от этой ягоды, необходимо выбрать по-настоящему спелый экземпляр.

Опытные покупатели знают несколько простых правил, которые помогут определить степень зрелости арбуза. Первое, на что стоит обратить внимание — это «хвостик» или плодоножка. У спелого арбуза она должна быть слегка подсохшей, но все еще сохранять зеленоватый оттенок. Интересно, что у особенно сладких арбузов хвостик часто закручивается, напоминая хвостик поросенка.

Следующий важный признак — так называемая «попка» арбуза, место, где когда-то был цветок. В ботанике эту часть называют цветоложем. У спелого арбуза она должна быть небольшой. Широкое цветоложе указывает на то, что ягода еще не достигла полной зрелости и, скорее всего, будет недостаточно сладкой.

Окраска арбуза также может многое рассказать о его спелости. Зрелый плод отличается четким рисунком с контрастными полосами. Если же узор на корке размытый и нечеткий, это признак недозрелости. А вот большие белые или желтоватые пятна на боку арбуза, напротив, говорят о том, что ягода полностью созрела и готова к употреблению.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: арбуз советы
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