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Аромат любимых духов будете ощущать до 3 дней: смешайте парфюм с этим косметическим средством — благоухающий лайфхак

Аромат любимых духов будете ощущать до 3 дней: смешайте парфюм с этим косметическим средством — благоухающий лайфхак

22:18, 20 июл 2025

Специалисты телеграм-канала «Уход за собой» разработали простой, но эффективный метод продления жизни парфюма на коже в жаркую погоду. Ключевым ингредиентом в этом способе выступает обычный вазелин — доступное средство, которое можно найти практически в любой аптеке.

Процесс создания долгоиграющего аромата начинается с растапливания небольшого количества вазелина. Достаточно взять одну чайную ложку средства и нагреть ее над источником тепла, будь то кухонная плита или обычная зажигалка. После того как вазелин превратится в жидкость, его необходимо перелить в удобный флакон.

Следующий шаг — добавление парфюма. Рекомендуется использовать около 10 миллилитров выбранного аромата. Полученную смесь нужно охладить до комнатной температуры. После этого ароматную композицию можно наносить на традиционные точки: шею, область декольте и запястья.

Эксперты утверждают, что аромат сохранит свою интенсивность до трех дней. Секрет такой удивительной стойкости кроется в свойствах вазелина. Это вещество легко проникает в поры кожи, создавая своеобразный «якорь» для парфюмерных нот.

Особенно актуальным этот метод становится в период летней жары, когда традиционные способы нанесения парфюма оказываются малоэффективными.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: News-bash
Теги: лайфхаки
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