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Одежда и белье никогда не пропахнут «старостью» — вот что кладите на полки шкафа: на тяжелый «душок» не будет и намека

Одежда и белье никогда не пропахнут «старостью» — вот что кладите на полки шкафа: на тяжелый «душок» не будет и намека

13:10, 20 июл 2025

В домах одиноких пенсионеров нередко возникает своеобразный аромат, который пропитывает мебель и одежду. Существуют эффективные методы предотвращения и устранения этого явления.

Прежде всего, необходимо определить источник запаха. Чаще всего им оказывается гардероб. Рекомендуется регулярно избавляться от неиспользуемых вещей и старого белья, которые накапливают различные ароматы годами.

Важно периодически проветривать шкаф, оставляя его открытым на целый день. Полезно также проводить тщательную чистку, протирая внутренние поверхности раствором уксуса (100 мл на 500 мл воды), который эффективно поглощает запахи.

Для закрепления эффекта можно разместить в шкафу натуральные абсорбенты: соду, лимонную кислоту или измельченный активированный уголь. Их следует поместить в тканевые мешочки и разложить между вещами. Эти средства не только нейтрализуют неприятные ароматы, но и поглощают излишнюю влагу.

Для создания легкого приятного аромата можно использовать кусочки мыла, цитрусовую цедру или кофейные зерна, завернутые в хлопковую ткань. Эти же средства можно разместить в различных уголках квартиры.

Особое внимание стоит уделить деревянной мебели, которая со временем может стать источником неприятного запаха из-за своей пористой структуры. Достаточно еженедельно протирать ее раствором уксуса во время уборки.

Крутые лайфхаки: пять простых способов избавить пластиковые контейнеры от неприятного запаха

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы
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