Пожелтевшие футболки и рубашки станут белоснежными: бюджетный способ борьбы с въевшимися пятнами пота, о котором не догадываются даже бывалые хозяйки

15:04, 22 июл 2025

Каждый из нас сталкивался с проблемой удаления следов пота с белых вещей. Это может быть особенно раздражающим, когда обычная стирка не справляется с задачей. Однако существуют простые домашние способы, которые могут помочь в этой ситуации.

Один из таких методов включает использование обычной пищевой соды. Приготовьте густую пасту, смешав две части соды с одной частью воды. Нанесите эту смесь непосредственно на загрязненный участок ткани и оставьте на 5-7 минут. После этого постирайте вещь как обычно.

Альтернативный вариант предполагает применение уксусного раствора. Смешайте равные части уксуса и воды, замочите в этой жидкости одежду с желтоватыми разводами на 10-15 минут. Затем проведите стандартную машинную стирку. Не беспокойтесь о запахе уксуса — он полностью выветрится в процессе стирки.

Стоит отметить, что пищевая сода, известная также как бикарбонат натрия, обладает рядом полезных свойств. Это щелочное вещество не только эффективно очищает, но и нейтрализует запахи, а также обладает антибактериальным действием.

Автор: Алия Карачурина