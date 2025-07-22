Что для пирожков, что для пиццы: по этому рецепту вы приготовите идеальное тесто для выпечки — просто меняйте начинку

13:06, 22 июл 2025

Домашние кулинары оценят этот рецепт универсального дрожжевого теста. Оно станет отличной базой для создания широкого ассортимента выпечки — от ароматных булочек до сочных пирогов. Секрет успеха кроется в правильном подборе ингредиентов и технологии приготовления.

Состав:

— 300 мл молока

— 30 г свежих или 8-9 г сухих дрожжей

— 100 г сахара

— 70 г сливочного масла

— 2 яйца (1 желток отдельно)

— 0,5 ч. л. соли

— 1 ч. л. ванильного сахара

— 2 ст. л. растительного масла

— 700-750 г муки

Процесс приготовления:

1. Разведите дрожжи в теплом молоке с добавлением части сахара.

2. Замесите опару, добавив часть муки. Оставьте на 10 минут в тепле.

3. Отдельно смешайте яйцо, белок, оставшийся сахар, ванильный сахар, соль и размягченное сливочное масло.

4. Объедините опару и яичную смесь.

5. Постепенно вводите оставшуюся муку, в конце добавьте растительное масло.

6. Дайте тесту подняться дважды, обминая после первого подъема.

Полученное тесто отличается мягкостью, воздушностью и приятным ароматом. Оно прекрасно подходит для создания разнообразной выпечки, позволяя экспериментировать с формами и начинками.

Автор: Алия Карачурина