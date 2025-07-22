Что для пирожков, что для пиццы: по этому рецепту вы приготовите идеальное тесто для выпечки — просто меняйте начинку
13:06, 22 июл 2025
Домашние кулинары оценят этот рецепт универсального дрожжевого теста. Оно станет отличной базой для создания широкого ассортимента выпечки — от ароматных булочек до сочных пирогов. Секрет успеха кроется в правильном подборе ингредиентов и технологии приготовления.
Состав:
— 300 мл молока
— 30 г свежих или 8-9 г сухих дрожжей
— 100 г сахара
— 70 г сливочного масла
— 2 яйца (1 желток отдельно)
— 0,5 ч. л. соли
— 1 ч. л. ванильного сахара
— 2 ст. л. растительного масла
— 700-750 г муки
Процесс приготовления:
1. Разведите дрожжи в теплом молоке с добавлением части сахара.
2. Замесите опару, добавив часть муки. Оставьте на 10 минут в тепле.
3. Отдельно смешайте яйцо, белок, оставшийся сахар, ванильный сахар, соль и размягченное сливочное масло.
4. Объедините опару и яичную смесь.
5. Постепенно вводите оставшуюся муку, в конце добавьте растительное масло.
6. Дайте тесту подняться дважды, обминая после первого подъема.
Полученное тесто отличается мягкостью, воздушностью и приятным ароматом. Оно прекрасно подходит для создания разнообразной выпечки, позволяя экспериментировать с формами и начинками.
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