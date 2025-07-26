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Заливаю в утюг минералку — и бед не знаю: гениальный бытовой лайфхак — сэкономит несколько тысяч рублей

Заливаю в утюг минералку — и бед не знаю: гениальный бытовой лайфхак — сэкономит несколько тысяч рублей

17:20, 26 июл 2025

Сегодня мы расскажем о простом, но эффективном способе очистки утюга. Многие считают этот процесс сложным, но на самом деле существует легкий метод, который поможет избавиться от коррозии и освежить внутренние компоненты прибора.

Первым признаком того, что утюгу требуется чистка, является появление ржавых пятен на одежде, особенно при использовании функции отпаривания. В таких случаях говорят, что утюг «плюется грязью».

Интересный лайфхак предложил автор телеграм-канала «Хозяйка 21 века». Для очистки утюга понадобится всего лишь газированная минеральная вода. Процесс прост: залейте половину стакана минералки в резервуар утюга, включите его и дайте нагреться. Затем нажмите кнопку подачи пара над раковиной, так как из отверстий может вытечь загрязненная жидкость. Этот метод позволяет быстро и эффективно очистить прибор.

Стоит отметить, что современные утюги служат значительно меньше своих предшественников. Если в советское время утюг мог прослужить десятилетия, то сейчас его средний срок службы составляет 3-5 лет. Поэтому регулярный уход за этим бытовым прибором становится необходимостью для продления срока его эксплуатации.

Утюг как новый: секрет сияющей чистоты с минералкой. Вы должны попробовать этот лайфхак

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Утюг как новый: секрет сияющей чистоты с минералкой. Вы должны попробовать этот лайфхак
Автор: Вадим Рудаков
Фото: Imagen
Теги: утюг советы
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