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Даже многолетние кухонные полотенца будут как новые: замочите их в этом растворе — выйдет вся грязь, рисунок не сотрётся

Даже многолетние кухонные полотенца будут как новые: замочите их в этом растворе — выйдет вся грязь, рисунок не сотрётся

15:00, 26 июл 2025

С течением времени кухонные полотенца неизбежно тускнеют и загрязняются, утрачивая свою первоначальную привлекательность. Обычная стирка зачастую оказывается недостаточной для восстановления их прежнего вида. Однако существует действенный способ вернуть полотенцам чистоту и свежесть с помощью специально приготовленного раствора.

Процедура начинается с приготовления очищающей смеси. Для этого необходимо вскипятить 5 литров воды в объемной емкости, заполнив ее наполовину. После закипания в воду добавляются стиральный порошок, отбеливатель и подсолнечное масло в определенных пропорциях. Смесь самостоятельно перемешается, слегка вспениваясь.

Следующим шагом является погружение полотенец в подготовленный раствор. Важно, чтобы ткань была полностью покрыта жидкостью. Уже на этом этапе можно заметить, как раствор начинает воздействовать на загрязнения – цвет воды меняется. Полотенца оставляют в растворе на несколько часов, оптимально – на ночь.

По истечении времени замачивания полотенца отжимают и переносят в стиральную машину. Рекомендуется использовать режим стирки для хлопковых изделий при температуре 60 градусов Цельсия.

Результат этой процедуры может удивить: вода в емкости становится заметно загрязненной, а сами полотенца приобретают обновленный вид. Примечательно, что данный метод не повреждает ткань и сохраняет рисунок на полотенцах. Даже изделия, которые использовались годами, могут значительно преобразиться, приблизившись по виду к новым.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: стирка советы
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