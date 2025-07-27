Готовится быстро, выглядит шикарно: эта яркая закуска из баклажанов удивит вкусом — идеальна для угощения гостей
18:13, 27 июл 2025
Предлагаем вашему вниманию рецепт быстрой и аппетитной закуски из баклажанов и томатов. Это блюдо станет отличным дополнением к любому застолью и покорит гостей своим ярким вкусом и ароматом.
Ингредиенты:
— 3 баклажана
— 400 г томатов
— 50 г свежего базилика
— 2 зубчика чеснока
— Растительное масло
— ½ ч. л. сушеного тимьяна
— 1/3 ч. л. сушеного орегано
— Соль по вкусу
Способ приготовления:
Начните с подготовки томатной смеси. Нарежьте томаты, добавьте к ним измельченный базилик и пропущенный через пресс чеснок. Приправьте смесь тимьяном, орегано и солью, затем заправьте растительным маслом.
Баклажаны тщательно вымойте и нарежьте вдоль пластинами толщиной около 1 см, оставляя кожицу. На каждой пластине сделайте неглубокие надрезы.
Противень застелите пергаментом, смазанным маслом. Разложите на нем подготовленные баклажаны и распределите сверху томатную смесь. Не забудьте полить овощи соком, выделившимся при нарезке томатов.
Отправьте противень в разогретую до 200°C духовку на 10-15 минут. Готовое блюдо подавайте на красивом блюде.
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