Готовится быстро, выглядит шикарно: эта яркая закуска из баклажанов удивит вкусом — идеальна для угощения гостей

18:13, 27 июл 2025

Предлагаем вашему вниманию рецепт быстрой и аппетитной закуски из баклажанов и томатов. Это блюдо станет отличным дополнением к любому застолью и покорит гостей своим ярким вкусом и ароматом.

Ингредиенты:

— 3 баклажана

— 400 г томатов

— 50 г свежего базилика

— 2 зубчика чеснока

— Растительное масло

— ½ ч. л. сушеного тимьяна

— 1/3 ч. л. сушеного орегано

— Соль по вкусу

Способ приготовления:

Начните с подготовки томатной смеси. Нарежьте томаты, добавьте к ним измельченный базилик и пропущенный через пресс чеснок. Приправьте смесь тимьяном, орегано и солью, затем заправьте растительным маслом.

Баклажаны тщательно вымойте и нарежьте вдоль пластинами толщиной около 1 см, оставляя кожицу. На каждой пластине сделайте неглубокие надрезы.

Противень застелите пергаментом, смазанным маслом. Разложите на нем подготовленные баклажаны и распределите сверху томатную смесь. Не забудьте полить овощи соком, выделившимся при нарезке томатов.

Отправьте противень в разогретую до 200°C духовку на 10-15 минут. Готовое блюдо подавайте на красивом блюде.

Автор: Алия Карачурина