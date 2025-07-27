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На стиральный порошок трачу на 500 рублей меньше каждый месяц: вот что помогает экономить — гениальные хитрости

На стиральный порошок трачу на 500 рублей меньше каждый месяц: вот что помогает экономить — гениальные хитрости

15:09, 27 июл 2025

Эксперт по домашнему хозяйству поделилась несколькими практичными рекомендациями, которые помогут не только сэкономить, но и улучшить качество стирки.

Первый совет касается подготовки моющего средства. Вместо того чтобы засыпать порошок в специальный отсек, предлагается растворять его в горячей воде и заливать непосредственно в барабан стиральной машины. Это обеспечивает более равномерное распределение средства и предотвращает его налипание на стенках лотка и одежде.

Для особо загрязненных вещей рекомендуется двухэтапный подход. Сначала проводится короткий цикл стирки с половинной дозой порошка, что позволяет удалить основные загрязнения. Затем следует основная стирка в обычном режиме. Такой метод оказывается более эффективным, чем простое увеличение количества моющего средства.

Интересным дополнением к порошку может стать пищевая сода. Смесь из трех частей порошка и одной части соды, растворенная в теплой воде, не только улучшает качество стирки, особенно при борьбе с жирными пятнами, но и способствует очищению самой стиральной машины.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: стирка советы
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