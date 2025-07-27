Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Окатила чашу унитаза — и ушла гулять: через 3 часа его и не узнать — никаких желтых подтеков и ржавчины, сияет белизной

Окатила чашу унитаза — и ушла гулять: через 3 часа его и не узнать — никаких желтых подтеков и ржавчины, сияет белизной

13:34, 27 июл 2025

Поддержание чистоты санузла — важная задача для каждого домовладельца. Особое внимание уделяется унитазу, который часто становится жертвой жесткой воды, покрываясь известковым налетом и ржавчиной. Эти загрязнения не только портят внешний вид, но и могут стать источником неприятных запахов.

Однако существует простое и действенное решение этой проблемы. Популярный блогер, рассказывающий о жизни в Европе, поделился проверенным способом очистки унитаза с помощью обычного уксуса.

Метод заключается в следующем: нагретый до кипения уксус наносится на загрязненные поверхности унитаза. Важно соблюдать меры предосторожности: использовать средства защиты органов дыхания и рук. После нанесения средства унитаз оставляют закрытым на несколько часов, предпочтительно на ночь.

Кислотные свойства уксуса эффективно размягчают загрязнения, что позволяет легко удалить их с помощью ершика или щетки. Завершающим этапом является ополаскивание унитаза водой.

Лучше всяких «Доместосов»: вот как почистить самое труднодоступное место унитаза — под ободком не останется ни одной бактерии

Читайте также:

Лучше всяких «Доместосов»: вот как почистить самое труднодоступное место унитаза — под ободком не останется ни одной бактерии
Автор: Алия Карачурина
Теги: унитаз уборка советы
Читайте также

Лучше всяких «Доместосов»: вот как почистить самое труднодоступное место унитаза — под ободком не останется ни одной бактерии
Это интересно
Лучше всяких «Доместосов»: вот как почистить самое труднодоступное место унитаза — под ободком не останется ни одной бактерии
Унитаз будет белее снега на Эльбрусе: эти простые средства избавят от ржавчины навсегда — еще и сэкономите
Это интересно
Унитаз будет белее снега на Эльбрусе: эти простые средства избавят от ржавчины навсегда — еще и сэкономите
Унитаз засияет без химии: простой лайфхак с содой, который удивит даже опытных хозяек
Это интересно
Унитаз засияет без химии: простой лайфхак с содой, который удивит даже опытных хозяек
Эффект удивит: 7 ложек соли и унитаз будет сиять
Это интересно
Эффект удивит: 7 ложек соли и унитаз будет сиять


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен