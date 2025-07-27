Окатила чашу унитаза — и ушла гулять: через 3 часа его и не узнать — никаких желтых подтеков и ржавчины, сияет белизной

13:34, 27 июл 2025

Поддержание чистоты санузла — важная задача для каждого домовладельца. Особое внимание уделяется унитазу, который часто становится жертвой жесткой воды, покрываясь известковым налетом и ржавчиной. Эти загрязнения не только портят внешний вид, но и могут стать источником неприятных запахов.

Однако существует простое и действенное решение этой проблемы. Популярный блогер, рассказывающий о жизни в Европе, поделился проверенным способом очистки унитаза с помощью обычного уксуса.

Метод заключается в следующем: нагретый до кипения уксус наносится на загрязненные поверхности унитаза. Важно соблюдать меры предосторожности: использовать средства защиты органов дыхания и рук. После нанесения средства унитаз оставляют закрытым на несколько часов, предпочтительно на ночь.

Кислотные свойства уксуса эффективно размягчают загрязнения, что позволяет легко удалить их с помощью ершика или щетки. Завершающим этапом является ополаскивание унитаза водой.

Автор: Алия Карачурина