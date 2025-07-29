Мяту на зиму больше не сушу: делаю уникальную заготовку с сахаром — всего пять минут и зимой пью ароматный полезный чай

18:50, 29 июл 2025

В последнее время среди любителей чая набирает популярность альтернативный способ использования мяты — приготовление ароматизированного сахара. Этот метод позволяет сохранить свежесть и аромат растения, избегая традиционного процесса сушки.

Для создания мятного сахара потребуется всего два ингредиента: 300 г сахарного песка и 60 г свежей мяты. Тщательно вымытые и обсушенные листья мяты измельчают, удалив жесткие стебли. Затем растертую мяту смешивают с сахаром и оставляют на некоторое время, позволяя соку растения пропитать сахарные кристаллы.

Готовую смесь рекомендуется хранить в герметичной емкости в холодильнике. Такой ароматизированный сахар не только упрощает процесс заваривания чая, но и позволяет наслаждаться насыщенным вкусом и ароматом мяты в любое время года.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Imagen