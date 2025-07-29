Опрыскиваю поверхность — и чистота зеркала впечатляет: ни одного развода и пылинки не найти — весь секрет в бабушкином средстве

11:42, 29 июл 2025

Чистота дома часто ассоциируется с использованием специализированных чистящих средств. Однако многие забывают о простых и эффективных методах, которые использовали наши бабушки. Один из таких методов — применение чайной заварки для очистки зеркал и стеклянных поверхностей.

Эксперт по домоводству Марина Жукова рассказывает о возрождении этого забытого способа уборки. По ее словам, остывший крепкий чай, перелитый в бутылку с распылителем, может стать отличной альтернативой магазинным средствам для мытья зеркал.

Процесс прост: нанесите раствор на поверхность, подождите несколько минут и протрите сухой газетой или бумажным полотенцем. Результат удивит даже самых придирчивых хозяек — ни следа от пыли или отпечатков пальцев.

Интересно, что этот метод был широко распространен в СССР, но постепенно утратил популярность. Сегодня, на фоне растущего интереса к экологичным решениям в быту, он вновь привлекает внимание.

Жукова также отмечает универсальность этого средства — оно подходит не только для зеркал, но и для окон и других стеклянных поверхностей. А использованную заварку можно применить в качестве удобрения для комнатных растений, что делает этот метод вдвойне экономичным и экологичным.

Автор: Алия Карачурина