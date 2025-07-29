Яйца при варке никогда не трескаются: применяю этот простой трюк — и скорлупа очищается отлично

10:33, 29 июл 2025

Многие хозяйки сталкиваются с трудностями при очистке скорлупы с вареных яиц, что часто приводит к потере части белка. Однако существует простой метод, позволяющий избежать этой проблемы.

Эксперт по домашнему хозяйству предлагает следующее решение: перед варкой сделайте небольшое отверстие в тупом конце яйца с помощью тонкой иглы. Это место соответствует расположению воздушной камеры. Применение данного способа облегчает процесс очистки даже самых свежих яиц, при этом не вызывая появления трещин на скорлупе.

Дополнительно стоит отметить важность правильного хранения яиц. Вопреки распространенному мнению, дверца холодильника не является оптимальным местом для их размещения. Частое открывание и закрывание может привести к образованию микротрещин, через которые проникают воздух и бактерии. Рекомендуется хранить яйца в овощном отсеке холодильника, где температура более стабильна, а доступ осуществляется реже. Такой подход способствует лучшей сохранности продукта и увеличивает срок его свежести.

Автор: Алия Карачурина