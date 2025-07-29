Ледяное сливочное масло вмиг размягчается: применяю простейший лайфхак — не держу часами при комнатной температуре

18:40, 29 июл 2025

В кулинарии часто возникает необходимость использования размягченного сливочного масла. Однако не всегда есть возможность ожидать естественного процесса размораживания. Для таких случаев существует простой и быстрый способ.

Опытный кулинар из популярного интернет-сообщества предлагает следующий метод: отделите нужное количество масла, поместите его на тарелку и накройте предварительно нагретым стаканом. Стакан следует ополоснуть горячей водой. Через короткое время масло приобретет нужную консистенцию. Важно не допустить полного расплавления продукта.

Дополнительно эксперт рекомендует правильно хранить сливочное масло. При покупке на развес его лучше переложить в фольгу, которая лучше сохраняет свежесть, чем пищевая пленка. В последней масло может испортиться, пожелтеть и прогоркнуть. При правильном хранении в морозильной камере масло может сохранять свои свойства до 12 месяцев.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Imagen