«Красиво снаружи, но гадость внутри»: врач Абраменкова объяснила, как проверить сок из коробки на натуральность — рекламе доверять не стоит

18:37, 29 июл 2025

При покупке сока важно уделить особое внимание его составу и качеству, особенно если напиток предназначен для детей. Врач-терапевт Анна Абраменкова поделилась ключевыми аспектами, на которые стоит обратить внимание при выборе этого популярного напитка.

Прежде всего, не стоит полагаться исключительно на изображения на упаковке. Внимательное изучение состава продукта поможет избежать неприятных сюрпризов и разочарований.

Метод производства сока также играет важную роль. Предпочтение следует отдавать сокам прямого отжима, в то время как к восстановленным сокам или напиткам с добавлением подсластителей стоит относиться с осторожностью.

Немаловажным фактором является свежесть продукта. Обратите внимание на дату изготовления и срок годности. Современные технологии позволяют производителям увеличивать срок хранения соков без ущерба для их качества.

Состав сока также заслуживает пристального внимания. Наличие натуральных добавок, таких как лимонная кислота, предпочтительнее искусственных ароматизаторов и красителей.

Условия хранения продукта как в магазине, так и дома могут существенно повлиять на его качество. Следуйте рекомендациям производителя по хранению сока.

Отсутствие на упаковке важной информации о составе и условиях хранения может свидетельствовать о низком качестве продукта и нарушении прав потребителей. Будьте внимательны и делайте осознанный выбор при покупке соков для себя и своих близких.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Imagen