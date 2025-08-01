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Больше никаких неприятных запахов из слива: волшебное средство для чистой и благоухающей кухни

Больше никаких неприятных запахов из слива: волшебное средство для чистой и благоухающей кухни

09:39, 01 авг 2025

В процессе эксплуатации кухонной раковины даже у самых аккуратных хозяев может возникнуть проблема неприятного запаха. Это связано с постепенным накоплением остатков пищи в трубах. Вместо того чтобы маскировать запах освежителями воздуха, существует более действенный метод решения проблемы.

Простой и эффективный способ борьбы с запахом заключается в использовании доступных ингредиентов: хлорсодержащего средства и поваренной соли. Для проведения процедуры необходимо влить в слив 200 мл хлорсодержащего средства и добавить несколько столовых ложек соли. Смесь оставляют на час для воздействия.

По истечении этого времени рекомендуется пропустить через трубы поток горячей воды в течение нескольких минут. Это поможет удалить застрявшие частицы пищи и остатки чистящего состава.

Данный метод, по утверждению блогера Марины Жуковой, способен справиться даже с серьезными засорами. Важно отметить, что указанный состав безопасен для пластиковых труб.

Этот же способ применим для очистки сливов в ванной и унитазе. При использовании хлорсодержащих средств следует соблюдать меры предосторожности: работать в перчатках и защитной маске во избежание раздражения кожи и слизистых оболочек.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: уборка
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