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Без варки и запекания: молодой картофель всегда готовлю по этому простому рецепту — получается очень ароматным и хрустящим

Без варки и запекания: молодой картофель всегда готовлю по этому простому рецепту — получается очень ароматным и хрустящим

09:10, 01 авг 2025

С наступлением сезона молодого картофеля многие садоводы и огородники задаются вопросом, как наилучшим образом приготовить этот ценный овощ. Предлагаем вашему вниманию простой, но эффективный способ превратить свежесобранный картофель в аппетитное блюдо.

Для приготовления вам понадобится:

- Килограмм молодых клубней
- Несколько зубчиков чеснока
- Свежая зелень укропа
- Соль
- Растительное и сливочное масло

Процесс приготовления начинается с тщательной очистки картофеля. Вместо обычной чистки рекомендуется использовать губку для мытья посуды - её шероховатая поверхность идеально удаляет тонкую кожицу, сохраняя максимум питательных веществ.

После просушивания картофель следует разрезать на половинки, если клубни крупные. Далее овощи обжариваются на смеси растительного и сливочного масла до образования золотистой корочки. Важный момент - равномерное прожаривание достигается встряхиванием сковороды.

Следующий этап - тушение под крышкой на медленном огне с добавлением соли. Завершающий штрих - ароматная смесь из измельченного чеснока и укропа, которая придает блюду неповторимый вкус и аромат.

Быстро и вкусно: как сварить картошку за 10 минут

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: treehugger.com
Теги: картофель рецепты
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