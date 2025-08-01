Без варки и запекания: молодой картофель всегда готовлю по этому простому рецепту — получается очень ароматным и хрустящим

09:10, 01 авг 2025

С наступлением сезона молодого картофеля многие садоводы и огородники задаются вопросом, как наилучшим образом приготовить этот ценный овощ. Предлагаем вашему вниманию простой, но эффективный способ превратить свежесобранный картофель в аппетитное блюдо.

Для приготовления вам понадобится:

- Килограмм молодых клубней

- Несколько зубчиков чеснока

- Свежая зелень укропа

- Соль

- Растительное и сливочное масло

Процесс приготовления начинается с тщательной очистки картофеля. Вместо обычной чистки рекомендуется использовать губку для мытья посуды - её шероховатая поверхность идеально удаляет тонкую кожицу, сохраняя максимум питательных веществ.

После просушивания картофель следует разрезать на половинки, если клубни крупные. Далее овощи обжариваются на смеси растительного и сливочного масла до образования золотистой корочки. Важный момент - равномерное прожаривание достигается встряхиванием сковороды.

Следующий этап - тушение под крышкой на медленном огне с добавлением соли. Завершающий штрих - ароматная смесь из измельченного чеснока и укропа, которая придает блюду неповторимый вкус и аромат.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: treehugger.com